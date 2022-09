«Studenti disabili senza assistenza» 

Nuovo anno scolastico, vecchi problemi: nel liceo Emilio Lussu di Sant’Antioco agli studenti disabili manca l’assistenza di base. All’apertura dell’anno scolastico, ci si è resi conto che non c’è nessuno che si possa occupare di sette adolescenti con disabilità grave. In realtà, si tratta di una volontà delegata al personale ata che su richiesta dell’istituto e in cambio di una maggiorazione stipendiale può dare la propria disponibilità oppure no. In questo caso nessuno ha accettato di svolgere il ruolo di “addetto all’assistenza di base degli alunni disabili”.

Il racconto

Per questo, alcuni genitori dei ragazzi e delle ragazze interessati, il giorno della prima campanella hanno trascorso l’intera mattina a scuola e ieri alcuni di loro hanno deciso di tenere i figli a casa. «Ho manifestato la mia protesta denunciando la situazione vissuta da mia figlia - dice Katia Inguscio - tramite una mail inviata alla dirigente scolastica e alla responsabile dei servizi generali e amministrativi. Infatti, quando siamo arrivati a scuola, sono stata informata dal docente di sostegno che al piano in cui era ubicata la classe di mia figlia, era stata assegnata una collaboratrice scolastica che non si era resa disponibile ad assistere la ragazza nelle sue esigenze fisiologiche e quindi anche nelle pratiche di igiene personale». Un vero e proprio dramma se si considera che si tratta di persone alle quali va dedicata assistenza e anche vigilanza, spesso proprio per tutelare la loro incolumità. Un lavoro che negli ospedali in genere è competenza degli oss e che al liceo Lussu di Sant’Antioco nessuno vorrebbe svolgere. «Non credo serva far notare - continua Katia Inguscio - che questa è una situazione grave oltre che spiacevole. Mia figlia, e tutti coloro che come lei sono disabili gravi, come stabilito dall’articolo 3 comma 3 della legge 104, ha assoluta necessità di aiuto oltre che di controllo. Il docente ha dovuto mandarla in bagno ma, trovandosi da sola, ha messo in atto una serie di comportamenti a cui nessuno ha potuto porre rimedio. Mi domando se si fosse fatta male o avesse ingerito del sapone, anziché giocarci, come è fortunatamente accaduto, cosa avremmo potuto fare?».

L’organico

Katia Inguscio e sua figlia, così come i genitori di altri studenti, hanno saltato il secondo giorno di scuola e sono rimasti a casa. Più che una protesta, si tratta di un significativo fallimento della tanto citata inclusione che anche in questo caso, purtroppo, è un semplice vocabolo che non trova applicazione nei fatti. «Non manderò mia figlia a scuola fino a che questa situazione non sarà risolta», insiste Inguscio. Tra le carenze d’organico più rilevanti, quella degli addetti all’assistenza di base non può passare inosservata in un istituto che ha fatto della propria offerta formativa un vanto. In una società dove spesso la diversità diventa emarginazione, il nobile gesto di occuparsi delle esigenze fondamentali di persone non totalmente indipendenti, non dovrebbe assolutamente precludere a nessuno la possibilità di frequentare la scuola.