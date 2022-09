Studenti contro il gioco d’azzardo 

Il gioco d’azzardo è come una droga ma senza sostanza. Nei casi più gravi, quando diventa patologia, porta alla depressione, agli stati d’ansia e al suicidio. Slot machine, gratta e vinci e scommesse online sono un pericolo soprattutto per i più giovani. A loro è rivolta la settimana di prevenzione e sensibilizzazione “Giocando… Fate il nostro gioco” in programma dal 3 all’8 ottobre in diversi centri della Sardegna (a Cagliari al Palazzo dei congressi della Fiera dal 3 all’8, a Sassari il 6 e 7 e a Olbia il 4 e 6 ottobre).

Istituzioni in campo

«È un tema di assoluta importanza», ha affermato l’assessora alla Pubblica istruzione Marina Adamo che ieri in Municipio ha presentato l’iniziativa. «Per noi è fondamentale contrastare la ludopatia sin dall’età scolastica, perché chiunque chiunque deve avere la consapevolezza che diventare vittima di questa patologia non è complicato». Per questo la manifestazione, promossa dal Dipartimento di salute mentale, dal Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad alcol e gioco d’azzardo patologico della Asl, con il supporto di Ares e il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione attiva di ragazzi e docenti degli istituti comprensivi di via Stoccolma e di Pirri 1 e 2. Non solo Cagliari, ogni giorno, per una settimana, circa 3.000 studenti di 50 istituti superiori di primo e secondo grado di tutta la Sardegna saranno coinvolti in laboratori di street art, spettacoli sul gioco d’azzardo patologico, laboratori didattico-musicali e incontri con psicologi ed esperti del settore. Le attività proposte all’interno dell’evento coinvolgeranno anche 350 operatori sanitari.

Gli specialisti

La responsabile del Dipartimento di salute mentale Graziella Boi e la collega Maria Grazia Pani hanno illustrato il progetto. «Dal gioco d’azzardo non si guarisce ma sui ha solo una remissione», ha spiegato Pani. Per questo è più che mai importante la prevenzione. «I numeri ci fanno capire che il banco vince sempre e la possibilità di diventare ricchi è solo un’illusione. Vogliamo che i ragazzi facciano altro invece che giocare ai gratta e vinci, alle slot machine o alle scommesse elettroniche». La musica è una grande alleata per la lotta alla ludopatia. Sabato 8, alle 17, concluderà la settimana la performance live dal titolo “Sentire la Musica” a cura dell’artista cubano Ernesttico.