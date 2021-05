Studenti a caccia delle ricette dei nonni 

Saranno chef consapevoli e all’avanguardia. Cuochi che conoscono il passato e il futuro dei cibi per adeguarli alla ristorazione moderna. Alla scuola di cucina dello Janas di Tortolì, istituto diretto da Nanni Usai, gli obiettivi delle telecamere si sono accesi per due mesi, la passione per il cibo si è unita a quella per la fotografia. L’alberghiero ha accolto il progetto di Elisabetta Loi e Sergio Melis. «Memoria Collettiva – spiega Elisabetta Loi, 46 anni, tutor - nasce diversi anni fa e fa parte del bando Iscol@ della Regione Sardegna. Allo Janas abbiamo incentrato il lavoro sul racconto delle ricette antiche, i ragazzi hanno prima fatto un’indagine sui piatti della memoria dei loro paesi per sviluppare poi un racconto fotografico e video che entrerà a fare parte del canale Youtube dedicato al progetto e nei social».

Ricerca

Venti studenti di vari indirizzi scolastici, dopo aver realizzato la ricerca hanno realizzato le ricette rivelate dai nonni. Stimolati dai racconti e dallo studio degli ingredienti, con l’aiuto degli insegnanti e dei tutor del corso, hanno poi dosato e miscelato sapori antichi, memorizzato e riprodotto i gesti degli anziani per farli diventare piatti unici. Una volta terminate le cotture, hanno studiato le cromature e reso le ricette fotogeniche davanti alla macchina da presa. E così su casu axedu, s’anguli e cibudda , la corda con piselli, sa suppa cotta , o ancora sa paniscedda e i coricheddos si sono impressi nella memoria dei giovani studenti chef del futuro. Le lezioni a scuola sono diventate la chiave di una nuova consapevolezza, i piatti antichi sono diventati protagonisti della cucina fotografata che oggi è vetrina nei social. «Abbiamo preparato molti piatti – dice Giorgio Cardia, 58 anni, insegnate e coordinatore del progetto -. Le nostre ricette sono il frutto di un percorso che ha visto gli studenti protagonisti, impegnati a preparare i cibi legati alle festività e ai matrimoni. I ragazzi hanno facilmente scoperto che le nostre ricette tradizionali si addicono perfettamente alla macchina fotografica».

Opportunità

«Questa per gli studenti è un’opportunità – spiega Sergio Melis, 44 anni fotografo e tutor – in questo modo loro possono capire l’impostazione sulla comunicazione fondamentale per il loro futuro lavorativo». Il corso avrà un grosso impatto sulla professione dei futuri diplomati dello Janas che durante le lezioni si aggirano tra i banchi e i fornelli con la macchina fotografica. «lE Le lezioni sono state molto interessanti – dice Emanuele Loi, studente di 17 anni dell’alberghiero – abbiamo imparato a promuovere i piatti della tradizione. Se un giorno apriremo un ristorante saremo in grado di portare le nostre ricette e sarà per noi una grande opportunità per farci conoscere di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA