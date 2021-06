Studentessa modello senza cittadinanza «Ma io sono italiana» 

Dopo la sfilza di dieci in tutte le materie inanellati nel percorso scolastico, il finale non poteva essere diverso: Jaied Ibtissam, 19 anni, studentessa marocchina dell’istituto tecnico Levi, per tutti Ibi, si è diplomata nei giorni scorsi con il massimo dei voti e la lode.

A colpire tutti e a commuovere i professori è stato quando si è soffermata a trattare il tema di educazione civica, sottolineando il fatto che lei, in Italia da quando aveva due anni, non è ancora riuscita a ottenere la cittadinanza.

Diritto negato

Lei che non è nata qui ma che qui ha frequentato le scuole fin dalla materna, ha lavorato e si è diplomata, è ancora una cittadina del Marocco . «È una cosa che mi dispiace molto», dice la ragazza, «mi sento esclusa anche se vivo in Italia praticamente da sempre. È un diritto negato e per questo mi sono sentita di parlarne anche durante l’esame. Era giusto urlare una problematica che ovviamente non è solo mia ma di tutti gli stranieri che non sono nati qui anche se ci vivono da sempre».

La storia

Ibi è arrivata quando aveva appena due anni. «Mio padre vive qui da trent’anni, era arrivato per lavorare come commerciante. Poi trovandosi così bene in questa città, ha deciso di portare anche la sua famiglia. Sono arrivata piccolissima e all’inizio ovviamente ho affrontato diverse difficoltà. Ho frequentato qui tutte le scuole e ho fatto tutto con le mie forze, imparando per primo a parlare bene l’italiano».

Di lingue Jaied ne parla cinque e in attesa di diplomarsi ha fatto la segretaria in un ufficio, la mediatrice linguistica e lezioni di lingua straniera. «Ho sempre avuto uno spirito indipendente e ho sempre cercato di fare tutto quello che era possibile e che mi piaceva». Arrivare al diploma «è stato un traguardo importantissimo che mi ha riempito di gioia e di emozione. Sono contentissima di avere finito gli studi e del risultato che ho coronato». E il percorso non è sempre stato facile: «Anche se la Sardegna sta diventando sempre più un paese multietnico» dice Ibi, «purtroppo non si può dire che il razzismo non esista. Mi sono sentita esclusa soprattutto quando ero piccola, alle scuole elementari, quando i compagnetti giocano tra di loro e lasciano in disparte la bimba straniera. Ma non mi sono mai fatta mettere giù da queste cose: ho avuto la forza di fare di queste difficoltà uno stimolo». Anche adesso che «magari quando saliamo in pullman con mia madre che porta il velo, ci sentiamo additare e dire “ah ecco i musulmani”. Io cerco sempre di far riflettere, di fare capire, non bisogna mai stare zitti, il silenzio può essere preso come debolezza».

Musulmana e fiera

Forte e coraggiosa, Ibi segue la sua religione ma mai nessuno le ha imposto niente. La mamma porta il velo ma lei e la sorella no, vestono e si truccano come tutte le ragazze della loro età. «I miei genitori non mi hanno mai imposto niente e non certo perché si sono occidentalizzati, ma per l’educazione che hanno avuto, interpretando la religione come si deve. Se non mi obbligano a mettere il velo o a sposarmi è proprio per questa giusta interpretazione. Io sono musulmana e sono fiera di esserlo».

I progetti sono tantissimi. «Adesso continuerò a studiare: ho scelto scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione per calarmi nel mondo imprenditoriale». Senza trascurare mai le sue radici: «Torno spessissimo in Marocco, resta l’altra mia casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Mi sento esclusa anche se vivo in Italia da sempre. È un diritto negato e per questo ne ho parlato all’esame