Struttura territoriale per Oncologia 

Si è concluso con importanti novità il tavolo tecnico sulla situazione del servizio di Oncologia in Ogliastra. Ugo Stochino, commissario Asl di Lanusei, ha tracciato una linea chiara, determinato a risolvere in tempi brevi i problemi che angosciano pazienti e operatori del settore. «Abbiamo assunto una decisione doverosa: istituire la struttura semplice territoriale di Oncologia. Vogliamo dare risposte definitive ai malati di tumore, negli anni sempre più numerosi, coniugando la necessità di ufficializzare il servizio di eccellenza fino qui fornito con i salti mortali, in linea con la politica aziendale». Per la prima volta in Sardegna un servizio territoriale sposa le linee guida nazionali definendo l’optimum delle prestazioni offerte ai pazienti. Il confronto con Paolo Piredda, il medico che da tempo lamentava le criticità, ha sancito un impegno condiviso, nella direzione del benessere di tutti i malati oncologici.

Il vertice

All’incontro erano presenti anche Sandro Rubiu, direttore del distretto, Gigi Ferrai, direttore sanitario, Alessandro Carrus, Michela Barca, Raffaela Ferrai e Franca Ticca. «Capire la sostanza della struttura semplice territoriale è fondamentale per cogliere l’importanza di questa decisione – dichiara Paolo Piredda - Innanzitutto la struttura ospedaliera è retta da dirigenti medici che lavorano solo dentro l’ospedale. Oggi è doveroso formalizzare un servizio reso da tanti professionisti scrupolosi che lavorano per arrivare a congiungere ospedale e territorio. Il paziente ha bisogno di un contatto diretto e globale. Forniamo a domicilio uno staff composto non solo dall’oncologo ma dal palliativista, dal personale infermieristico dedicato e specifico. In sostanza un servizio completo capace di leggere ogni aspetto della malattia in modo sinergico e coerente». Una decisione storica che rivendica l’importanza del polo sanitario ogliastrino. «L’impronta territoriale alla struttura è quella che permette di assumere in autonomia altri specialisti, acquistare strumenti, avere i locali idonei senza attendere le lungaggini della burocrazia – afferma Ugo Stochino – l’Ogliastra conta 60000 abitanti che meritano rispetto e considerazione, sono felice di essere protagonista di un momento così importante».

Esempio

La formalizzazione di questa decisione renderebbe l’Asl di Lanusei primo esempio in Sardegna e testimonianza del fatto che la "buona sanità” dovrebbe usare l’ospedale per i casi più gravi e la medicina territoriale per tutti i pazienti che necessitano di servizi differenti. In questo momento storico potrebbe essere quindi la soluzione attesa da centinaia di pazienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA