Strootman finisce sotto i ferri 

Un giorno di riposo, quasi un premio dato da Mazzarri alla squadra dopo due giorni di ritiro e la prestazione col Torino. Ma il campionato non ha soste e domenica il Cagliari è atteso a San Siro dai campioni d'Italia dell'Inter. Questo pomeriggio si torna a lavoro e per il tecnico è subito una nuova emergenza. Stavolta tocca al centrocampo, dove le condizioni di Nandez tengono in apprensione e dove mancherà ancora Strootman, che ieri è finito sotto i ferri del professor Mariani a Villa Stuart per un intervento di pulizia del ginocchio.

Lavatrice fuori uso

L'olandese, scivolato verso il basso nelle gerarchie di Mazzarri (con l'Atalanta l'ultima da titolare, poi solo panchina), si era fermato alla vigilia della gara col Toro per un affaticamento muscolare. Ma non solo, perché Strootman da tempo lamentava un fastidio al ginocchio operato. Ecco perché lunedì pomeriggio è partito per Roma, dove è stato visitato dal professor Mariani, lo stesso che nel 2015 aveva effettuato l'intervento dopo la seconda rottura del crociato. E dalla visita è emersa la necessità di un intervento di pulizia dell'arto. Nulla di grave, ma l'olandese, salvo miracolosi recuperi, potrebbe tornare a disposizione solo a fine gennaio. Ancora nel Cagliari o no lo si vedrà nel mercato invernale.

Allarme Leon

Da Strootman a Nandez, che ha chiuso la gara col Toro zoppicando. Il problema nasce dopo un'iniziativa personale, conclusa con un sinistro deviato e che avrebbe potuto trasformarsi in un assist per Pavoletti («sarebbe stato un rigore in movimento», aveva spiegato Mazzarri nel dopo-gara). Da quel momento, El Leon ha iniziato a toccarsi la parte posteriore della coscia, chiudendo la gara praticamente camminando e all'ala, come si faceva nel dopoguerra con i giocatori infortunati e che non potevano essere sostituiti. Nandez ha lasciato la Domus zoppicando e ha iniziato da ieri una serie di accertamenti. Oggi il giocatore potrebbe restare a riposo o, al massimo, lavorare in differenziato. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, con la speranza di Mazzarri di poterlo riavere a disposizione domenica contro l'Inter, la squadra che lo ha cercato in estate e che, secondo i rumors, potrebbe tornare alla carica a gennaio. Al Cagliari si confida nelle capacità di recupero dell'uruguaiano, che dal suo arrivo a oggi ha saltato solo una gara per infortunio, quella di quest'anno contro la Roma, recuperando in modo miracoloso nella partita successiva a Firenze. A fermare Nandez è stato solo il Giudice sportivo (5 turni di squalifica) e il Covid.