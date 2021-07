Strootman è subito play 

Inviato

Peio. Il Cagliari è un cantiere aperto, ma Leonardo Semplici inizia con le prove tecniche di formazione. L'allenatore fiorentino aspetta i rinforzi e intanto fa di necessità virtù, utilizzando i giocatori a disposizione. E tra un esperimento e l'altro, ruba l'occhio l'utilizzo di Strootman come play nel centrocampo a tre.

La sorpresa

Doppia seduta, come da programma. Al mattino, dopo il torello, è subito partitella. Semplici ne fa giocare tre, tutte a campo ridotto, lasciando ancora fuori Rog, che prosegue nel suo percorso di recupero dopo la rottura del crociato. Il tecnico mischia le carte, mettendo da parte il 3-4-2-1 e il 3-5-2, soprattutto per carenza di centrali. Ed ecco che le due squadre, i bianchi e i rossi, vengono schierate entrambe con un 4-3-1-2, quello che per anni è stato l’abito buono. Tra i bianchi, spicca Strootman e non solo per la struttura fisica. L'olandese si sistema davanti alla difesa, va a recuperare e ripulire palloni, chiama le posizioni dei compagni, che hanno già capito che il ruolo di leader nel mezzo è il suo. Strootman non tira mai indietro la gamba, andando anche duro nei contrasti, trasformando nella pratica la teoria secondo cui, per i campioni, non esiste differenza tra una partitella e una finale mondiale.

Le sfide

A far la parte dei leoni, soprattutto gli attaccanti, con Cerri, Simeone e Ceter a prendersi la scena. Anche se pure Lykogiannis strappa gli applausi dei tifosi presenti con un sinistro all'incrocio. In campo anche i giovanissimi Boccia, Obert e Cavuoti. Giovanissimo, ma già smaliziato l'ex Olbia Biancu, autore tra l'altro della rete che ha chiuso le partitelle del mattino. Pallone protagonista anche nel pomeriggio. Dopo la consueta fase atletica, affidata al preparatore Fabbrizzi, ancora campo e partitelle, con diverse giocate apprezzate dal pubblico presente. E primo allenamento per il nuovo arrivato Radunovic.

Semplici

tra i tifosi

« La salvezza? Erano in tanti a non crederci». Così Leonardo Semplici, in risposta a un tifoso che ancora lo ringraziava per l’impresa dello scorso anno e che diceva che ormai a quella salvezza non credeva più.