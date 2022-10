Strootman, chi si rivede  Da oggetto misterioso a punto fermo del Genoa 

Dopo le prime due gare da titolare, i primi problemi alla gamba. Nel frattempo, il cambio della guardia, l'arrivo di Mazzarri che chiede tanta corsa e forza fisica. Caratteristiche che a Strootman non sono mai mancate, certo, anche se la condizione restava precaria, per una preparazione forse non adeguata al suo stato fisico. Anche il nuovo tecnico ha provato a dargli le chiavi del centrocampo, fino a un nuovo guaio muscolare. Due gare saltate, il rientro, ma la fiducia che crolla, fino alla panchina. Da dove l'olandese si alza solo due volte, con Salernitana (45') e Verona (gli ultimi 8'), senza mai dare il contributo atteso. A quel punto, sull'avventura cagliaritana cala il sipario. Inizio dicembre, il giocatore parte a Roma, per una visita a Villa Stuart, e si sottopone a un intervento di pulizia al ginocchio. «Tornerà a gennaio e sarà il nostro primo grande rinforzo», la frase fatta che circola ad Asseminello.

Dice che sia un piatto che vada servito freddo. In olandese si dice “wraak”, appunto vendetta. Perché lo scorso anno, dopo la presentazione di stampo cinematografico (con Strootman che diventa il Kevin di “Mamma, ho perso l'aereo”), niente è andato come avrebbe dovuto. Quasi regalato dal Marsiglia, l’olandese aveva provato a prendersi il Cagliari fin dal ritiro di Peio, anche se le cicatrici dei tanti infortuni avevano limitato forza e resistenza. La tecnica no, quella continuava a essere di livello superiore.

Da un rossoblù all'altro, dal Genoa al Cagliari e ritorno sotto la Lanterna, da giocatore finito a uomo della speranza. Con un desiderio, dimostrare che quanto successo un anno fa non è stata certo una sua colpa e, soprattutto, far vedere che lui, Kevin Strootman, la Lavatrice di Ridderkerk, funziona ancora.

Da un rossoblù all'altro, dal Genoa al Cagliari e ritorno sotto la Lanterna, da giocatore finito a uomo della speranza. Con un desiderio, dimostrare che quanto successo un anno fa non è stata certo una sua colpa e, soprattutto, far vedere che lui, Kevin Strootman, la Lavatrice di Ridderkerk, funziona ancora.

Vendetta

Dice che sia un piatto che vada servito freddo. In olandese si dice “wraak”, appunto vendetta. Perché lo scorso anno, dopo la presentazione di stampo cinematografico (con Strootman che diventa il Kevin di “Mamma, ho perso l'aereo”), niente è andato come avrebbe dovuto. Quasi regalato dal Marsiglia, l’olandese aveva provato a prendersi il Cagliari fin dal ritiro di Peio, anche se le cicatrici dei tanti infortuni avevano limitato forza e resistenza. La tecnica no, quella continuava a essere di livello superiore.

Da Semplici a Mazzarri

Dopo le prime due gare da titolare, i primi problemi alla gamba. Nel frattempo, il cambio della guardia, l'arrivo di Mazzarri che chiede tanta corsa e forza fisica. Caratteristiche che a Strootman non sono mai mancate, certo, anche se la condizione restava precaria, per una preparazione forse non adeguata al suo stato fisico. Anche il nuovo tecnico ha provato a dargli le chiavi del centrocampo, fino a un nuovo guaio muscolare. Due gare saltate, il rientro, ma la fiducia che crolla, fino alla panchina. Da dove l'olandese si alza solo due volte, con Salernitana (45') e Verona (gli ultimi 8'), senza mai dare il contributo atteso. A quel punto, sull'avventura cagliaritana cala il sipario. Inizio dicembre, il giocatore parte a Roma, per una visita a Villa Stuart, e si sottopone a un intervento di pulizia al ginocchio. «Tornerà a gennaio e sarà il nostro primo grande rinforzo», la frase fatta che circola ad Asseminello.

Il fantasma olandese

Strootman, invece, non metterà più piede in campo. Una lunga riabilitazione, senza fretta, perché per Mazzarri e il suo calcio l'olandese non va più bene. Il ritornello è sempre lo stesso: non c'è fretta, Strootman può recuperare con calma e quando sarà pronto potrà tornare. Ma anche quando l'ex Roma rientrerà ad Asseminello non verrà mai preso in considerazione, pur dimostrando di aver recuperato. Sparisce per cinque mesi e torna, per la panchina, il 24 aprile, a Marassi, per la sfida-salvezza persa col Genoa, la squadra che, l'anno prima, lo aveva riportato in Italia. Dalla panchina non si alzerà più, con Mazzarri prima e con Agostini dopo. Ma la storia col Cagliari era già andata, chiusa con sole 10 presenze, tanti rimpianti e altrettanti interrogativi.

Genova per lui

Con la retrocessione, nessun riscatto e il ritorno a Marsiglia. Strootman ha subito accettato la nuova chiamata del Genoa, anche se in Serie B, con la voglia di dimostrare che può ancora dare tanto. Una preparazione accurata, per mettersi al passo dei compagni, fino al nuovo esordio. Dopo i due ingressi dalla panchina con Palermo (26') e Modena (gli ultimi 5'), a Ferrara si è preso la maglia da titolare, giocando tutta la gara e trascinando il Grifone alla vittoria. Adesso il calendario gli ripropone il Cagliari, il suo ultimo passato. E Strootman vuole presentare il conto per una stagione buttata via.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata