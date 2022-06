Strisce blu, tornano le polemiche 

Non sarà forse una novità ma il via libera alla realizzazione dei parcheggi a pagamento al Poetto e in alcune zone del litorale continua a portarsi dietro polemiche e proteste. Perché se è vero che le strisce blu consentono un ricambio e arginano almeno in parte la sosta selvaggia è anche vero che molti bagnanti, pagare per pagare, preferiscono andare altrove dove magari ci sono maggiori servizi.

Pronti via

Da lunedì si parte, come previsto dal contratto con Abaco che gestisce le soste a pagamento anche nel centro urbano e si andrà avanti fino al 15 settembre. E pazienza se i parcometri ancora ieri mattina non c’erano, quel che è certo è che saranno sistemati nei prossimi giorni per cominciare puntuali il 20 come previsto. «La situazione complessiva non ha avuto integrazioni o novità», spiega per Abaco Luca Gatto. «Di certo rispetteremo i tempi previsti partendo lunedì». Detto questo, «sulle intenzioni in divenire bisogna capire gli orientamenti dell’amministrazione. Noi stiamo dialogando e per quanto ci è possibile, discutendo anche su possibili aggiornamenti». Che riguardavano soprattutto la proposta di attivare le strisce blu a Mari Pintau, per porre un freno alla sosta selvaggia che attanaglia la zona e anche magari per avere un afflusso limitato, una sorta di numero chiuso, nell’arenile che anche quest’anno ha conquistato la bandiera blu. Ma la competenza di quel tratto di strada non è del Comune ma della Città Metropolitana e anche per quest’estate di certo non se ne farà niente. Sul posto ci saranno però gli agenti della Polizia locale pronti a multare chi non rispetta le regole e lascia l’auto a invadere le corsie o in curva.

La trattativa

La questione la chiarisce l’assessora alla Mobilità Barbara Manca che spiega: «Nella concessione di Abaco gli stalli di Mari Pintau non sono stati previsti perché in prossimità della spiaggia, il Comune non ha a disposizione aree utilizzabili a questo fine. E peraltro, in considerazione del fatto che la strada interessata, dove spesso le auto parcheggiano in divieto, è competenza della Città Metropolitana, la richiesta ufficiale non andrebbe fatta al nostro Ente ma bensì a quello. In ogni caso aggiungere aree non comprese nel Piano della Sosta in una concessione già avviata, non è una soluzione attuabile».