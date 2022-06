Strisce blu, scattano le polemiche 

Non sono stati ancora attivati ma i nuovi parcheggi a pagamento a S’Archittu fanno già discutere. La rivoluzione partirà il 15 giugno, intanto i lavori procedono per delimitare 295 stalli e sistemare le colonnine per il pagamento, nelle vie parallele e limitrofe al lungomare, particolarmente congestionato d’estate. Nella borgata stanno lavorando attualmente 5 imprese: per lo sfalcio dell’erba, sistemazione del campo da adibire al nuovo grande parcheggio di 450 posti, e per lo spazzamento delle vie interne. «Lavori necessari proprio per offrire nuovi servizi, con un po’ di pazienza residenti e turisti avranno risultati concreti già questa estate», precisa Giuseppe Motzo, assessore alle Borgate.

Tariffe e obiezioni

«Tra le più basse del circondario, in più mettiamo a disposizione oltre 450 nuovi parcheggi in un’area dedicata per venire incontro alle esigenze dei villeggianti», aggiunge. Sulle obiezioni interviene Ovidio Serra, residente a S’Archittu ed ex consigliere di minoranza a Cuglieri (2006-2011): «Apprendiamo con stupore le nuove disposizioni per i parcheggi. L’iniziativa sarebbe lodevole se finalizzata alla salvaguardia di questo territorio, ma purtroppo non è così. Si tratta esclusivamente di una operazione economica per incrementare le entrate comunali creando solo disagi ai residenti e ai turisti che trovano uno splendido paesaggio accompagnato da cumuli di spazzatura».

Le criticità di S’Archittu

«Nel periodo estivo mancano i cassonetti per i rifiuti, i rubinetti per l'acqua potabile e i servizi igienici. Le concessioni balneari non si sa se sono controllate. Magari si potrebbero applicare sconti ai concessionari coinvolgendoli nella pulizia della spiaggia e della passeggiata. Con l’abbonamento mensile per il parcheggio non si ha diritto a occupare lo spazio con la propria auto sotto casa. Si tratta di una scelta discutibile dell’amministrazione, perché per i residenti non si applicano le strisce gialle riservate come in altri comuni. Purtroppo siamo lontani da strategie di marketing territoriale. Poi non si capisce perché questa novità non comprenda anche Santa Caterina», incalza Serra.