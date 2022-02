Strisce blu, novità in arrivo 

Parcheggi a pagamento, il cambiamento è vicino. In apertura di mandato il sindaco aveva deciso di prorogare di sei mesi il servizio perché l’appalto sarebbe arrivato alla scadenza pochi giorni dopo l’avvio della nuova consiliatura e si voleva evitare di prendere decisioni affrettate su un tema molto sentito.

La richiesta

In tanti associano la crisi del centro anche (ma non solo) alla sosta a pagamento e qualche mese fa un gruppo di cittadini ha presentato una petizione con centinaia di firme per chiedere l’abolizione totale delle strisce blu. «Abbiamo preso atto delle diverse istanze anche perché già nel nostro programma elettorale abbiamo parlato di una rivisitazione del servizio – ha afferma il sindaco Pietro Morittu – e con la maggioranza stiamo valutando più ipotesi per venire incontro sia alle esigenze degli automobilisti sia a quelle dei commercianti e di chi ha altre attività di servizio in centro».

Le ipotesi

Al momento non si parla di cancellazione totale delle strisce blu ma di una rimodulazione simile a quella già attuata dal Comune di Sanluri dove, peraltro, ha in appalto il servizio la stessa società che opera a Carbonia. L’ipotesi più accreditata, che permetterebbe di salvare anche i posti di lavoro dei vigil park e gli introiti con cui si paga la gestione della segnaletica orizzontale e verticale, sarebbe quella di mantenere il pagamento attivo dalle 9 alle 13 e poi parcheggi liberi per il resto della giornata. Ci sarebbe anche l’ipotesi di rimodularne la distribuzione in modo che siano più concentrati in punti in cui c’è più esigenza di ricambio (magari in prossimità di enti e servizi ) e più liberi in altre zone. «Le valutazioni sono ancora in corso – conclude il sindaco – in modo da arrivare al nuovo appalto con il consenso più ampio possibile».