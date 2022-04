«Strisce blu, la pazienza è finita» 

Parcheggi a pagamento in centro, la pazienza è finita e i commercianti sono sul piede di guerra: «Decisione non più rimandabile, discutiamone insieme». Il sindaco Morittu prende tempo: «Presto una proposta».

Le polemiche

Non si è mai del tutto placata la polemica sulle strisce blu nel centro città di Carbonia. Il tema, ampiamente discusso anche durante l’ultima campagna elettorale, ritorna prepotentemente in campo: il sindaco, infatti aveva deciso di prorogare il servizio per sei mesi in attesa di studiare il nuovo servizio ma ora i sei mesi sono trascorsi: «Oggi più che mai urge risolvere il tema dei parcheggi a pagamento – spiega Corrado Di Bartolo – purtroppo il centro non è più attrattivo come 25 anni fa e sono venuti meno i presupposti per l’esistenza di questo servizio. Le attività commerciali sono sparite». Le strisce blu sono spesso stati indicati come una delle cause che hanno portato all’allontanamento dei clienti dal centro e la conseguente chiusura di molte attività: «Resistere in centro è sempre più difficile – dice Enrico Lepuri, responsabile con un supermercato – servirebbe un riordino dei parcheggi e per farlo sarebbe bene che il Comune sentisse anche la nostra opinione».

Le proposte

L’opinione preponderante sembra essere quella di una rimodulazione del servizio, anche per salvaguardare il lavoro dei parcheggiatori: «Servono più parcheggi a tempo per un ricambio continuo – afferma Carlo Gaggero, titolare di un bar in via Gramsci – mi trovo contrario ad un azzeramento completo, nei periodi di interruzione del servizio i parcheggi erano sempre occupati dalle stesse auto, mentre noi abbiamo bisogno di garantire un servizio anche a chi si ferma solo per comprare il giornale o bere un caffè». E ancora: «Sarebbe utile un’app per pagare il ticket – spiega Alessandra Multineddu – anni fa donavo i “gratta e sosta” ai miei clienti, quando sono stati soppressi molti clienti non sono più tornati». Da anni si discute anche del parcheggio multipiano di via Verona: «Va riattivato – dice Erica Fanni – ci sono decine di posteggi non utilizzati ma va reso più sicuro. Oggi è gratuito ma solo pochissime persone lo usano perché èin abbandono». Sul tema è spesso intervenuta l’opposizione: «Temiamo che non si dia seguito a quanto promesso in campagna elettorale – spiega Daniela Garau, consigliera del Patto Civico – bisognerebbe pensare ad un riordino della viabilità e rimodulazione dei parcheggi». L’attuale maggioranza sembra non avere ancora un’idea chiara e prende tempo: «La settimana prossima è previsto un vertice di maggioranza e tratteremo anche questo tema – dichiara il sindaco Pietro Morittu – ci sono diverse proposte ma servirà uno studio che valuti le varie opzioni. L’idea è quella di approfondire la questione in maniera complessiva insieme al tema della viabilità in centro e solo dopo procede ad un riordino>.