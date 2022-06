Stretta sulla movida nel centro 

Limitazioni anche per quanto riguarda la pubblicità di serate musicali nei ristoranti, bar e pizzerie. «Non ci deve essere il richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione», viene scritto nel regolamento,

Il nuovo regolamento è stato votato dall’esecutivo lunedì sera. Sette articoli in tutto che disciplinano gli intrattenimenti musicali svolti nei pubblici esercizi, ristoranti e pizzerie. Lì dove, precisa l’amministrazione nel documento pronto ad approdare in Consiglio, «l’esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti deve essere complementare e marginale rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande». Nel regolamento viene specificato anche che «l’ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non ci deve essere nessun obbligo di pagamento o sovrapprezzo nelle consumazioni».

Nuova stretta alla movida quartese, stavolta anche per i locali in città: piccoli intrattenimenti con musica dal vivo sino a mezzanotte - anche nel fine settimana - dopo saranno consentiti solo sottofondi musicali, sempre nel rispetto del limite dei decibel. Regole anche per la pulizia post serate, entro le 6 del mattino via i rifiuti altrimenti scatta la sanzione da 450 euro. «Troppe segnalazioni per schiamazzi nel cuore della notte, era necessario mettere ordine», dice l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. Ma nel nuovo regolamento la Giunta fa anche un’ulteriore precisazione - destinata a far discutere - sulle limitazioni alla pubblicità di serate musicali nei ristoranti e pizzerie della città, compresi quelli del litorale: «Lì si va per mangiare e bere, le attività di ristorazione non possono essere trasformate in sale da ballo», la motivazione data dall’assessora.

I passi

Il caso

che ha già fatto storcere il naso a qualche imprenditore quartese. «Dal punto di vista normativo non fa una piega, ma dal punto di vista del buon senso, per chi si occupa di sviluppo delle attività produttive, in particolare del settore pubblici esercizi, pone l’ennesimo laccio al rilancio di un’impresa», commenta Roberto Matta dell’Associazione turistica di Quartu. «Confido che in sede di approvazione vengano apportate le dovute correzioni», aggiunge. «Nessuno vuole ostacolare il lavoro di chi gestisce i locali in città», la replica dell’assessora Perra, «ben venga l’intrattenimento musicale, ma non può essere l’attività principale di un ristorante e di conseguenza non può essere sponsorizzata come tale».

Regole precise anche sugli orari. La musica dal vivo sarà consentita sino a mezzanotte nei locali del centro urbano, sino all’1 - nei fine settimana - lungo il litorale. Stop alle danze nei locali non autorizzati, e le manifestazioni di pubblico spettacolo dovranno terminare a mezzanotte, a meno che non ci siano deroghe del sindaco. E ancora: per le feste organizzate in spiagge, pinete e nelle pertinenze, si dovrà versare una caparra di 400 euro come garanzia per le pulizie.

