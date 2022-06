Stretta sulla movida,  i gestori dei locali: «Pronti al confronto»  

Critico anche Roberto Matta dell’associazione turistica quartese. «Dopo due anni di pandemia un po’ di tolleranza ci vuole verso i giovani e verso i titolari delle attività. Condanniamo fermamente gli abusi dei singoli che penalizzano invece chi rispetta le regole, ma forse una disposizione così restrittiva risulta essere eccessiva per una città che avrebbe tutte le carte in regola per diventare una località turistica. Esistono soluzioni tecnologiche che i titolari dei chioschi potrebbero adottare per ridurre le emissioni sonore».

«Nei prossimi giorni» fa sapere il gestore dell’Alta Marea Gianni Murru, «chiederò un incontro con il sindaco per vedere se ci sono le possibilità di venire incontro alle esigenze degli operatori balneari e di chi vive giustamente nelle zone perimetrali del Poetto. Magari dividendo il lungomare in due zone d’orario, perché la parte più compromessa e più vicina alle abitazioni è quella che va da La Marinella a Margine Rosso, mentre quella che va verso Cagliari è molto distante per poter disturbare. In effetti è proprio come il Poetto di Cagliari: nella zona della prima fermata si smette prima mentre gli altri chioschi al confine con Quartu proseguono con la musica fino a tardi».

Sollievo e soddisfazione. Così è stata accolta da chi vive nelle zone più vicine al Poetto l’ordinanza del sindaco Graziano Milia che impone ai locali sulla spiaggia lo stop alla musica a mezzanotte nei giorni feriali e all’una nei pre festivi. Soprattutto tra i residenti di Quartello ma non solo, dato che nelle ultime settimane i decibel erano talmente alti che il frastuono si avvertiva persino in centro storico. Decisamente meno contenti, come ovvio, i titolari dei baretti che sono pronti a chiedere un confronto col primo cittadino.

Gli operatori

L’associazione turistica

Gli abitanti

Claudia Mattana vive in via Fiume, al confine con Quartello: «Sono felice, perché quando apri le finestre d’estate è impossibile dormire. Io abito in uno degli ultimi piani quindi da me rimbomba parecchio. In pratica ho la discoteca nel letto eppure non abito nemmeno vicinissimo. Quando poi tira il vento favorevole è assurdo. Entro alle 4 del mattino a lavoro e ho necessità di dormire, tutta la settimana così è impensabile». E aggiunge: «Capisco il divertimento, sono giovane anche io, esco anche io, ma c’è un limite a tutto. Finalmente potremo riposare in pace. Adesso aspetto che si faccia qualcosa per i fuochi d’artificio che spaventano i gatti e che si sentono ogni notte».

I comitati

Un plauso arriva anche dai Comitati. «Finalmente», dice il presidente del comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «per alcuni forse è troppo severa, ma dobbiamo ricordare che è un problema che si ripete da anni. Le vecchie amministrazioni non hanno mai avuto il coraggio di sanzionare o comunque di applicare le leggi, bisogna considerare il gran numero di cittadini che si lamentano. È giusto che le attività lavorino ma rispettando le norme. Altri anni per tutta l’estate non sono mai state rispettate le regole dei decibel ben al di là del limite consentito». Dello stesso parere anche Mario Sotgiu presidente del Comitato di Pitz’e Serra, Quartello e zone limitrofe: «Avevamo già pronta la lettera da inviare al prefetto chiedendo un intervento a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti che non riuscivano più a riposare per la musica troppo alta: ora non sarà necessario».

