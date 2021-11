Stretta sui monopattini in strada 

Gli automobilisti sardi sono chiamati a fare i conti con la mini-riforma del Codice della strada. Da ieri sono scattate in tutta Italia le nuove regole per governare la circolazione e tutelare l'incolumità degli utenti. A essere ritoccati o modificati sono stati quaranta articoli del Codice, decreto legislativo entrato in vigore nel 1992. Massima severità contro chi si distrae alla guida. Ad essere colpiti non saranno solo gli automobilisti colpevoli di utilizzare il telefono durante la marcia. Polizia locale e forze dell’ordine potranno elevare sanzioni anche nei confronti degli utenti sorpresi a digitare su «computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante». Un accorgimento utile a rendere più chiara la condotta vietata.

Giro di vite

Si annuncia una pioggia di sanzioni verso gli utilizzatori di monopattini e le società che ne organizzano il noleggio. Il limite di velocità scende da 25 Km/h a 20 Km/h: nelle aree pedonali non si dovranno invece superare i 6 Km/h. I monopattini inoltre non possono circolare o essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di sosta negli stalli per biciclette e ciclomotori. Per limitare la sosta senza regole e l’abbandono dei mezzi in luoghi particolarmente affollati gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio. Le modifiche imposte dal legislatore non sono finite. È previsto l'obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e, a partire da luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. Di notte saranno obbligatori luce di posizione e giubbetto catarifrangente. Confisca del mezzo per chi modificherà il motore. La riforma ha introdotto nuovi obblighi di condotta da adottare in prossimità delle strisce pedonali: gli automobilisti dovranno dare la precedenza non solamente ai pedoni che risultino aver iniziato l'attraversamento delle corsie, bensì pure a quelli che risultano in procinto di farlo. I Comuni potranno poi venire incontro alle esigenze di genitori e donne in gravidanza individuando dei “parcheggi rosa”.

Sanzioni

Aumentano gli importi delle sanzioni per chi usufruisce di aree di sosta per persone disabili senza averne titolo: da 168 a 672 euro. Parcheggiare è vietato anche negli spazi riservati a sosta, fermata e ricarica dei veicoli elettrici. Sarà poi possibile reprimere con maggiore severità l'abbandono di rifiuti lungo le strade o il lancio di oggetti durante la marcia: il verbale potrà arrivare a 866 euro. Sarà permesso ai vigili urbani anche valutare la moralità delle campagne pubblicitarie su strada: vietati i messaggi sessisti, violenti, razzisti o lesivi dei diritti civili. Importante novità per chi vuole conseguire la patente. Da gennaio sarà operativo un bonus da 1.000 euro per under 35 e percettori del reddito di cittadinanza.