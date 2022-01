Stretta al contante, ecco le multe 

Tuttavia, con il primo giorno dell’anno prendono il via anche le domande per l'assegno unico per i figli. Il nuovo strumento nasce come universale, destinato ai lavoratori dipendenti che finora hanno usufruito delle detrazioni, ma anche agli autonomi, che delle detrazioni invece non hanno mai potuto approfittare, ai pensionati e ai disoccupati. Tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni e che qui pagano le tasse, potranno presentare richiesta all'Inps, per vedersi riconoscere a partire da marzo un beneficio per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

L’anno nuovo ha portato con sé più di una novità che rivoluzionerà la vita di migliaia di sardi. Tra le tante misure introdotte con la finanziaria spiccano però l’ulteriore stratta all’uso di contanti, accompagnata dalle sanzioni introdotte per gli esercenti che si rifiuteranno di accettare pagamenti elettronici, e il varo del nuovo assegno unico per le famiglie con figli.

Si parte

La strategia dei governi che si sono recentemente succeduti è chiara: promuovere l’uso dei pagamenti elettronici sarebbe un’arma efficace per arginare l’evasione fiscale. Ecco perché il tetto per le transizioni con banconote da ieri è stato dimezzato passando da duemila a mille euro. Ma non solo. La novità che ha fatto gioire le associazioni dei consumatori, irritando contemporaneamente i rappresentanti del commercio è stata l’introduzione di sanzioni a carico degli esercenti che si rifiuteranno di utilizzare il pos a prescindere dall’ammontare del pagamento negato. Per questi è prevista una multa forfettaria di 30 euro a cui si dovrà aggiungere il 4% sull’importo dello scontrino.

Rivoluzione sussidi

Tuttavia, con il primo giorno dell’anno prendono il via anche le domande per l'assegno unico per i figli. Il nuovo strumento nasce come universale, destinato ai lavoratori dipendenti che finora hanno usufruito delle detrazioni, ma anche agli autonomi, che delle detrazioni invece non hanno mai potuto approfittare, ai pensionati e ai disoccupati. Tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni e che qui pagano le tasse, potranno presentare richiesta all'Inps, per vedersi riconoscere a partire da marzo un beneficio per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

Modalità

L'importo varia da 175 a 50 euro al mese a seconda della condizione economica della famiglia calcolata in base dell'Isee, tenuto conto dell'età e del numero dei bambini o ragazzi presenti nel nucleo e di eventuali situazioni di disabilità. Per le domande presentate all'Inps a gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire da marzo. L’importo massimo andrà a chi ha un indicatore economico inferiore a 15.000 euro, quello minimo a chi si trova sopra la soglia dei 40.000 euro. Per ottenerlo, è possibile recarsi ai un Caf o richiederlo online sul sito internet dell'Inps. Non si tratta però di una condizione strettamente necessaria per ottenere il sostegno. La somma minima di 50 euro al mese sarà erogata infatti anche alle famiglie che non lo presenteranno. Attenzione però, con l'entrata in vigore dell'assegno unico, scompariranno quasi tutti i sostegni a favore della natalità, detrazioni comprese, ad eccezione del bonus per gli asili nido. Ad essere abrogati saranno quindi il premio alla nascita o all'adozione (il bonus “mamma domani”); l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; l'assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”) e, appunto, le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età.

