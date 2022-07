Strepitoso Mika, superstar! Elogio di un uomo-cartoon 

In un tempo lontano, quando ancora all’Anfiteatro Romano si facevano i concerti (orrore!), una ragazzina, ballando sulle pietre antiche delle gradinate (orrore!), urlò, felice: «Che spettacolo!». Accanto a lei il vecchio critico dal doppio cognome si levò gli occhiali e le rispose: «Cara, l’anno prossimo, questo qui, non se lo ricorda nessuno».

Era Mika.

Oggi, anni dopo, dopo X Factor, dopo Sanremo, dopo l’Eurovision, ritrovarlo superstar e bravissimo, sul palco di una Forte Arena sempre più verde e sempre più organizzata nella gestione e negli spazi, è come quello spettacolo del 2010: un piacere per gli occhi e per il cuore – perché il cuore, quando batte al ritmo di una batteria pop, è più vivo che mai.

Strepitoso Mika; generoso e immaginifico, uomo e cartoon, un passo di danza, il microfono al cielo. Grace Kelly e Freddie Mercury, paillettes da Londra e lacrime da Beirut. L’Italia del successo, l’America del sogno. Un bacio e una strizzatina d’occhio - take it easy!, prendila con leggerezza, che la vita, quando la colori, diventa così. Un dance floor di arcobaleno e zucchero filato, il pianoforte sulla ribalta e un coniglio nel cilindro. Joker e carillon, lampadine bianche da vecchio music hall e lino scorticato – quello di uno strepitoso doppiopetto blu che mostra sangue rosso e carne viva. Mettersi a nudo è un’arte.