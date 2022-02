Strappo Udc: la maggioranza trema 

Per alcuni era un messaggio per il sindaco e la tenuta della sua maggioranza, pensando per esempio alla partita ancora irrisolta delle commissioni da riequilibrare dopo la nascita del gruppo dell’Udc. Per altri, un avviso di sfratto diretto all’assessore (di partito) Andrea Floris, accusato di essere molto lontano dal gruppo consiliare e troppo vicino a Giorgio Oppi. Ma c’è anche chi ipotizza una terza via: ovvero uno strappo dei consiglieri con il leader regionale dell’Udc, “colpevole” di non interpretare le loro esigenze (ma quali poi?). Se così fosse, allora l’assessore Floris sarebbe finito nel tritacarne solo come effetto collaterale. In tutti i casi, va detto, si tratta di indiscrezioni senza conferma.

Malumori di gruppo

Di sicuro, però, dietro al terremoto provocato in maggioranza dopo la decisione dell’Udc di non votare una delibera del “suo” assessore c’è un mal di pancia interno al gruppo che va avanti da tempo: non è un mistero, infatti, che da quando l’Udc esprime quattro consiglieri (ad Aurelio Lai, unico eletto nel partito, si sono aggiunti Antonello Angioni, da 20Venti, Roberta Perra dalla Lega e Marcello Piras dai Riformatori), chieda un secondo assessore in virtù della regola 2x1 (due consiglieri e un rappresentante in Giunta). Un nome gradito è sempre stato quello dell’avvocato Roberto Porrà, ex presidente del Ctm, non riconfermato dal sindaco lo scorso luglio: su di lui i consiglieri speravano di aprire un tavolo di confronto sia con Oppi, che invece come noto ha indicato un suo uomo, cioè Floris, sia con Truzzu, che quel secondo posto in Giunta non l’ha mai concesso.

Lo strappo

Secondo i bene informati, lo strappo dell’Udc, alla fine, avrebbe fatto arrabbiare tutti. Chi ieri ha incrociato Giorgio Oppi in consiglio regionale ha riferito di «una profonda irritazione», ma anche al terzo piano di Palazzo Bacaredda il sindaco non avrebbe nascosto un certo nervosismo. Facile capire il perché: l’uscita di Paola Piroddi dalla Cultura (dopo lo scontro con Antonello Angioni), a maggio dello scorso anno, aveva rimescolato le carte, con il gruppo Udc che faceva pressing per due assessori (alla fine ne è arrivato solo uno) e con il sindaco costretto a fare i conti con gli equilibri di genere e quelli dei partiti. In mezzo ci era finita la Lega che dopo aver perso per la seconda volta il suo assessore (prima Spano, poi Tack) ha rotto con la maggioranza.