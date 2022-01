Strage di trote  nel Flumineddu 

Mattanza di trote nel Flumineddu, in territorio di Orgosolo. I bracconieri, nei giorni scorsi, hanno decimato la popolazione dei pesci presenti nel fiume, come hanno scoperto i ricercatori del Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente che martedì hanno raggiunto il bacino del Cedrino per proseguire lo studio sull’ormai rarissima Trota sarda. Una specie a rischio estinzione che ormai occupa pochissimi areali in Sardegna: il braccio del Flumineddu di Gorropu, il rio Piras di Pabillonis e il Furittu del bacino del Flumendosa.

L’esperto

«Abbiamo verificato una massiccia attività di pesca illegale in una zona dove è assolutamente vietato prelevare questi pesci. Nel Flumineddu stavamo tenendo sotto controllo la popolazione della trota sarda che qui ancora era presente in modo consistente, ma l’altra mattina abbiamo trovato soltanto esemplari giovanissimi di massimo dieci centimetri. Avevano tutti, scampati alla cattura, i segni delle reti di nylon usate dai bracconieri sui loco corpi», spiega il biologo Andrea Sabatini, coordinatore della ricerca che l’università sta conducendo da alcuni anni con Foresta e Agris. Nel sito di Orgosolo, insomma, è stata compiuta una vera strage che mette ancora di più in pericolo questa specie. «Tutti gli esemplari raccolti morti sono state consegnati all’Istituto zooprofilattico di Sassari per le verifiche scientifiche che dovranno anche confermare le cause della morte».

L’obiettivo

Il sopralluogo dei biologi del Dipartimento universitario guidati da Sabatini e degli specialisti di Forestas e Agris coordinati rispettivamente da Paolo Casula e Manuela Manca e Maria Dattena, aveva anche un altro obiettivo: il prelievo del liquido seminale degli esemplari maschi adulti che servirà, una volta congelato, alla creazione di una banca del seme fondamentale per la conservazione della specie. «Ciò che è avvenuto, al di là dell’attività illegale, è un danno piuttosto serio per la sopravvivenza della trota sarda. Poter consumare cinque, dieci chili di trote non è come catturare un cervo o un cinghiale. Qui stiamo incidendo in modo preoccupante sul futuro di questa specie», avverte Andrea Sabatini. «I bracconieri devono saperlo, se non si fermano perdiamo un altro importante tassello della nostra biodiversità, e tutti gli sforzi fatti per evitarlo saranno vanificati da comportamenti ingiustificabili».