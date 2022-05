Strage di gatti uccisi dal veleno 

Muscitta è una gatta che ha appena partorito i suoi cuccioli. Circola a Porto Frailis, a due passi dalla baia, e non ha un padrone. È senza fissa dimora, anche se dimostra una marcata territorialità in viale Europa dov’è riuscita a conquistarsi l’affetto dei residenti che l’hanno anche ribattezzata. Ieri è stata avvelenata. Sul musetto aveva segni evidenti di quanto accaduto.

È grave ma potrebbe sopravvivere. Ora è in cura da un veterinario. A poca distanza dal cortile della villetta dove è stata ritrovata la gatta c’erano altri cuccioli uccisi con la stessa tecnica. Verosimile che abbiano ingerito bocconcini avvelenati. Le segnalazioni su casi anomali arrivano anche da alcune vie di Arbatax dove sono decine i gatti ritrovati morti. Sulla vicenda c’è l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno ricevuto le segnalazioni.

L’associazione

«Ho suggerito alle persone che hanno ritrovato Muscitta in quelle condizioni di seguire il protocollo in vigore, cioè portare la carcassa all’Istituto zooprofilattico e poi rivolgersi ai carabinieri», ha detto Luciana Carta, 53 anni, presidente dell’associazione Animalia di Arbatax. «Sono diversi i casi segnalati ultimamente a Porto Frailis. È chiaro che se questi veleni continuano a essere venduti liberamente al banco di qualsiasi attività, allora il fenomeno dell’avvelenamento è incontrollabile». I numeri sono in costante aumento, soprattutto in questo periodo in cui le nascite di gatti sono elevatissime. «Nel territorio il fenomeno degli avvelenamenti è radicato, perché viviamo in una società dove se ti dà fastidio il gatto lo avveleno. A costo di sembrare antipatica, ma occorrerebbe una campagna imponente di sterilizzazione dei gatti liberi contro la diffusione del randagismo».

Randagi