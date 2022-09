Strage di gatti a San Giovanni 

Di fronte a questi macabri episodi la voce presidente ha deciso di agire, a prescindere dall'età degli aguzzini dei poveri mici: «Come associazione che opera nel territorio abbiamo ritenuto opportuno avvisare le autorità competenti e procedere con una formale denuncia contro ignoti. Questo tipo di maltrattamento contro degli esseri viventi indifesi è un comportamento socialmente inaccettabile in quanto causa di sofferenze inutili. Se poi è messo in atto da minori, a nostro avviso è indice di pericolosità sociale futura. Quello che spero è che gli artefici di questo atto così cruento nei confronti di questi poveri animali possano capire la sofferenza che ha causato, che nella vita è bene emergere per essere un valore aggiunto all'interno della comunità inoltre che possa imparare che nella vita è importante salvare delle vite e non uccidere dei poveri animali indifesi».

«Ad inizio mese sono stata contattata come vicepresidente dell'associazione “Anima Mundi San Sperate a 4 zampe”, dice Lidia Serra, che è anche consigliera comunale di maggioranza al Comune, «un residente del rione di San Giovanni ha denunciato la barbara uccisione di due gattini di giovane età appartenenti alla una piccola colonia felina di quella zona. I corpi ritrovati però potrebbero non essere gli unici: la colonia si è più che dimezzata». Un racconto che peggiora di tono: «Ho appreso», continua Serra, «che a queste creature sono state amputate parti del corpo ed infine sono state barbaramente sventrate. Il racconto è stato poi confermato da altri residenti della zona che ci hanno spiegato inoltre che nel corso degli ultimi mesi la colonia è stata presa di mira da un gruppo di giovani ragazzi, più volte ripresi dai residenti, perché scoperti ad importunare gli animali, rendendosi inoltre protagonisti di accese discussioni e creando dunque un forte disagio fra i residenti».

Gatti massacrati, tra code tagliate e ferite inferte senza nessuna giustificazione. Gli episodi (disumani) si sono verificati a San Sperate nel quartiere storico di San Giovanni. La zona era abitata da una colonia di almeno venti gatti. Se ne parla al passato perché nelle ultime settimane i gatti si sono misteriosamente più che dimezzati e alcuni corpi sono stati ritrovati senza vita. E i pochi sopravvissuti sono diventati molto diffidenti, inavvicinabili.

La segnalazione

La denuncia

Il sindaco

Sulla stessa linea il sindaco Fabrizio Madeddu: «Come amministrazione denunciamo questi gravi atti e ci interroghiamo su come affrontare queste tematiche e su come sensibilizzare la comunità al rispetto e alla difesa degli animali. Abbiamo intenzione di partire dai più piccoli: insieme all'associazione locale abbiamo intenzione di proporre delle giornate per promuovere il benessere degli animali d'affezione all'interno delle scuole. Invitiamo tutti coloro che assistono a questi atti di crudeltà ad aver fiducia nelle forze dell'ordine e di denunciare».

