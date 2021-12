Strade, un piano salva gomme 

Le strade cittadine sono un disastro. Le pezze d’asfalto per tappare le buche più profonde, ormai non servono più: dopo tre giorni saltano come birilli. Per di più quelle che fino alle ultime piogge potevano passare per buche adesso sono vere e proprio voragini che oltre i pedoni mettono a rischio non solo le quattro e le due ruote ma anche le persone. Il piano delle opere pubbliche, un atto dovuto a corollario del bilancio, discusso ieri in Giunta, riserva 1 milione e mezzo di euro per la sistemazione delle strade e del verde cittadino da incassare attingendo a un mutuo. Con i conti e i parametri fissati dalle diverse leggi di bilancio, compreso l’indebitamento, il palazzo degli Scolopi è in perfetta linea con l’indebitamento a lungo termine come attestato anche dai Revisori dei conti. La Giunta comunale ha deciso di spendere la “credibilità finanziaria” per sistemare in buon parte uno dei problemi che maggiormente è sotto la lente d’ingrandimento dei cittadini. Quali siano le strade interessate non è stato ancora ufficialmente stilato dalla Giunta ma non certo da inquadrare: una su tre è da scarnificare e ricoprire d’asfalto.

La Giunta

«Con il milione e mezzo di euro non si potranno sistemare tutte le strade, alcune talmente ridotte male da richiedere intervento ancor più consistenti». Giusto per dare un’idea: via Petri, quartiere San Nicola con tutta la parte che interessa i palazzi finanziati e della massima sicurezza, viale Cimitero, vie Severino Ibba, Umbria, Lazio, Campanelli e dintorni. Alcune strade nel quartiere di Torangius e tante tante altre. «Non dimenticheremo di certo le frazioni che necessitano di interventi altrettanto importanti. Purtroppo queste giornate di fortissime piogge hanno peggiorato di parecchio la situazione e aggiungo anche i tagli stradali non sempre sistemati a dovere. Un problema vecchio di anni che abbiamo tentato di arginare non sempre con i risultati sperati. Per uscirne abbiamo messo in campo una task force col compito di verificare taglio su taglio e intervenire immediatamente per il ripristino a regola d’arte», commenta il sindaco Andrea Lutzu.

Lo sfascio

Il centro storico è un capitolo a parte. All’interno della parte più antica della città non c’è strada che si possa definire “praticabile”, tutte sono abbondantemente al disotto: via Martignano, via La Pace, via Parpaglia, via Solferino, via Azuni e a seguire. Buche, voragini, sporcizia, abbandono. Le strade sono in condizioni pietose aspettando l’intervento su “Oristano Ovest” che dovrebbe riservare una quota di tesoretto per sistemare il centro. «È una delle priorità», dicono il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore al verde e al decoro Gianfranco Licheri.