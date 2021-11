Strade rurali, allarme manutenzione 

Nel parco mezzi comunali c’è un potente grader (un motolivellatore) che potrebbe essere impegnato per la sistemazione delle strade di campagna. Manca però l’autista che lo guidi perché, andato in pensione lo storico conducente, tra gli operai nessuno avrebbe la patente e l’esperienza necessaria per condurlo. A far divampare la polemica, nel corso di una seduta del Consiglio, è stato il consigliere Francesco Serra (Sestu Domani), dopo la notizia dell’ambulanza impegnata in un intervento di soccorso che si è impantanata in località Sant’Esu, in una stradina di penetrazione agraria. Per liberarla è stato necessario far arrivare un trattore.

La polemica

«Diverse strade campestri di Sestu sono in stato di totale degrado», attacca il consigliere che è pure un coltivatore diretto, «ciò mette seriamente a rischio l’incolumità di agricoltori e cittadini che vi transitano. Il tutto a causa della mancanza di manutenzione. Ora con le piogge è estremamente urgente intervenire per la sistemazione del manto stradale. Da tanti anni il Comune possiede un proprio grader e avrebbe la possibilità di intervenire sulle strade rurali. Invece il mezzo resta fermo per mancanza di personale qualificato». Nei giorni scorsi si è impantanata un’ambulanza (pare in una strada di penetrazione, dunque non di competenza comunale), nel corso di un servizio: per fortuna non si trattava di un’urgenza. Ma le strade in pessimo stato anche pubbliche sono troppe.

La replica

Immediata la replica dell’assessora Roberta Argiolas, responsabile della viabilità rurale. «Da questa settimana riprenderanno i lavori di manutenzione ordinaria delle strade campestri di competenza comunale», ribatte, «sono slittati purtroppo molto avanti rispetto al previsto a causa dei necessari adempimenti di legge legati all'aggiudicazione del nuovo appalto. Dobbiamo tuttavia sottolineare gli aspetti positivi: le risorse stanziate sono considerevolmente superiori rispetto al passato e ci permetteranno di avere interventi continui su tutto il territorio. La priorità in questa prima fase verrà data alle strade più frequentemente percorse da chi risiede o da chi lavora nelle campagne». Nelle campagne di Sestu vivono circa 350 famiglie, ma sono soprattutto le aziende agricole a dover usare le strade. «La scelta di affidarci ad una ditta esterna», prosegue Argiolas, «determina una maggiore efficienza, garantendo continuità ai lavori. Come accaduto nei precedenti appalti, il grader comunale verrà utilizzato dall’operatore esterno. Ma il mezzo risulta sovradimensionato per il tipo di strade sulla quale interveniamo, inoltre inizia ad essere obsoleto e necessita spesso di interventi e ricambi».