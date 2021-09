Strade più sicure, tempi lunghi 

I lavori sono stati aggiudicati ad agosto del 2020 ma in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, la strada più trafficata e pericolosa della campagna quartese, l’intervento di messa in sicurezza non è ancora partito. C’è da portare a termine la complessa fase degli espropri che richiede tempi lunghi.

Così nell’attesa restano i pericoli nella strada e in quella vicina via S’Ecca S’Arrideli dove purtroppo la Città Metropolitana non ha previsto, per ora, nessun progetto di sistemazione.I rischi e le proteste si intensificano in questo periodo: con l’inizio della scuola decine di studenti che abitano in quelle zone sono costretti a prendere l’autobus in fermate in cunetta, senza alcuna sicurezza.

La tragedia del 2019

Ed è proprio a pochi metri da una di queste fermate che nel settembre di due anni fa, aveva perso la vita in via S’Ecca S’Arrideli Matteo Fabbrocile il tredicenne falciato mentre attraversava la strada. Ed è alla fermata che era stato travolto qualche anno prima in via Dell’Autonomia Lorenzo Damato, investito da un camion mentre aspettava il pullman.«Percorro ogni giorno questa strada e non è mai cambiato niente», commenta un automobilista, Lino Collu, 53 anni, «i pericoli sono enormi soprattutto perché nessuno rispetta i limiti di velocità. Prima andava pure peggio: adesso per fortuna c’è l’illuminazione».

Più volte anche la mamma di Matteo Fabbrocile, Elisabetta Lai, si era rammaricata «perché in via S’Ecca S’Arrideli nemmeno dopo la morte di mio figlio è cambiato niente. Non è stato fatto niente per metterla in sicurezza, nemmeno un attraversamento pedonale».