Strade più sicure, ecco le risorse  

Centotrentacinquemila euro per rattoppare le strade sterrate di Flumini e dintorni, altri centocinquanta per quelle cittadine diventate impraticabili dopo le ultime piogge. E poi un tesoretto da mezzo milione di euro - frutto del ribasso di gara del primo lotto di nuovi asfalti - che servirà per mettere in sicurezza via Danimarca e via Sicilia, le strade quartesi dove si concentrano le maggiori criticità. È il piano di manutenzioni urgenti definito dal Comune negli ultimi giorni. «Interventi tampone necessari per riqualificare la viabilità cittadina, di Flumini e del litorale dopo i danni causati dal maltempo», annuncia il vicesindaco Tore Sanna.

L’emergenza

Le risorse - recuperate all’ultimo per far fronte alle recenti emergenze - serviranno per affidare subito i lavori e far partire i cantieri nei prossimi giorni. All’opera ci sono l’assessorato Servizi tecnologici e Manutenzioni insieme ai Lavori pubblici, che a inizio settimana prossima definiranno l’elenco delle priorità. «Si partirà dalle strade sterrate del litorale e di Flumini dove le piogge hanno creato non pochi danni», sottolinea Sanna. «Un piano di pronto intervento per far fronte alla situazione di emergenza». Stesso disagio in diverse arterie della città, dove viene dedicata parte della variazione di bilancio - 150mila euro - approvata in Giunta e pronta ad approdare in Consiglio comunale. «Una riqualificazione tampone», aggiunge il vicesindaco, «con la consapevolezza che saranno necessarie ulteriori risorse per intervenire dove servirebbe».

L’affondo

Un problema sollevato anche dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. «Dalle vie del centro alla periferia fino ad arrivare al litorale il manto stradale delle nostre strade è in una condizione disastrosa», si legge in una nota diffusa ieri con tanto di immagini di via Danimarca. «Quelle che inizialmente erano piccole buche riparabili con poco, si sono trasformate in trappole per chi percorre in auto o soprattutto con le due ruote l'importante arteria del quartiere Pitz'e Serra. Occorre che l'amministrazione intervenga tempestivamente per mettere in sicurezza tutta la città, compresa la zona di Flumini», chiede il coordinamento cittadino di Fdi.