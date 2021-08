Strade, parcheggi e museo: 2 milioni per i lavori pubblici 

Saranno destinati ai lavori pubblici e all’ambiente i 2,1 milioni di euro dell’’avanzo del bilancio comunale, una somma che andrà ad aggiungersi ai 4,5 milioni già stanziati nei conti del 2021 e rivolti sempre alle opere pubbliche.

«Il Consiglio comunale ha accolto e approvato la mia proposta», spiega l’assessore ai Lavori pubblici e ambiente Walter Caredda, «e così con gli avanzi di bilancio sono stati stanziati ulteriori fondi, oltre quelli già previsti e impegnati durante quest’ultimo anno con l’approvazione del bilancio di previsione, per diversi interventi nel settore che si occupa delle opere pubbliche in città».

Il piano

Una parte delle somme, circa 750mila euro, proviene dall’avanzo “libero” del bilancio consuntivo dello scorso anno, mentre il restante importo, circa 1,4 milioni di euro, arriva dell’avanzo “vincolato” sempre del 2020.

«Ci sono delle somme vincolate che non possono essere destinate per altri interventi se non quelli già prefissati e che dovrebbero partire a breve, come il completamento del complesso museale per il quale la Regione ci ha finanziato con 480mila euro. Abbiamo previsto anche nuovi parcheggi su tutto il territorio comunale, che costeranno 110mila euro e le opere di urbanizzazione secondaria per il quartiere Le Serre e quelle di urbanizzazione primaria per i Giardini. Per questi ultimi due interventi abbiamo stanziato rispettivamente 550 mila euro e 275 mila euro».

Le scelte

Con l’avanzo libero, l’amministrazione guarda anche alla borgata di Sant’Isidoro, dove ha previsto di acquistare alcune aree private per realizzare lo spazio di manovra per l’autobus del Ctm, servizio che i residenti del borgo richiedono da anni. Nell’agenda dell’assessore, però c’è anche la costruzione di un centro sportivo.

«Va messo in evidenza che la nostra amministrazione sta intervenendo non solo nel centro abitato, ma anche nell’isola amministrativa di Sant’Isidoro, che, come abbiamo sempre detto, consideriamo parte integrante della nostra comunità e non viene, come spesso si dice, da noi trascurata».

Nell’elenco delle opere da realizzare però c’è anche la messa a norma degli uffici comunali e degli impianti sportivi, oltre alla sistemazione delle strade e dei marciapiedi, più volte oggetto di lamentele da parte dei quartuccesi, ma anche la costruzione di nuovi loculi e di un nuovo macchinario (un elevatore per i feretri) per il cimitero.

Il messaggio

«Sono numeri e interventi che parlano da soli. A differenza di quanto afferma in continuazione l’opposizione questa amministrazione non solo sta pianificando e programmando, ma le opere che sono state realizzate e che stiamo completando sono tangibili a tutti».

Dall’avanzo libero sono stati attinti anche i soldi per gli incarichi professionali di progettazione. «Vogliamo essere pronti con progetti esecutivi e definitivi per poter partecipare ai finanziamenti dei bandi, sia regionali che comunitari, considerato che hanno sempre dei tempi ristretti non vogliamo farci trovare impreparati».

Tra gli obiettivi principali dunque la riqualificazione urbana della viabilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche nel centro storico e l’ampliamento della rete idrica a Sant’Isidoro. «Mancano pochi mesi alla fine del nostro mandato, se non dovessimo riuscire a realizzare noi questi progetti l’amministrazione successiva avrà già una parte di lavoro fatta e potrà concretizzare i progetti, perché, a differenza di quanto si sostiene, non siamo gelosi, ma contenti di vedere le cose realizzate per il bene della comunità».

