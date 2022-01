Strade, ok al piano straordinario 

Gli interventi di restyling dovrebbero partire già nelle prossime settimane e sono ben 20 le strade interessate, dove inevitabili saranno i disagi al traffico che si spera vengano ridotti al minimo. La mappa degli interventi è stata redatta dall’assessorato ai lavori pubblici, la Giunta ha prima espresso parere positivo per il progetto di fattibilità, ma a dare l’ok definitivo è stato il Consiglio comunale, nell’ultimo incontro in Aula del 2021.

Un piano preceduto da un attento monitoraggio. «Abbiamo rilevato le strade maggiormente interessate da fenomeni di dissesto - spiega l’assessore – e sono stati quindi individuati gli interventi prioritari che consistono principalmente in opere di manutenzione straordinaria, al fine di eliminare le situazioni di maggior pericolo, garantendo una miglior sicurezza nella fruibilità delle strade sia per la circolazione pedonale che per quella veicolare».

Stop a buche, dossi e avvallamenti: il Comune stanzia quattrocentomila euro per il rifacimento di strade, marciapiedi e cunette. Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, la Giunta ha infatti approvato gli interventi per rimettere in sicurezza la viabilità urbana attraverso un piano di manutenzione straordinaria.

Stop a buche, dossi e avvallamenti: il Comune stanzia quattrocentomila euro per il rifacimento di strade, marciapiedi e cunette. Su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, la Giunta ha infatti approvato gli interventi per rimettere in sicurezza la viabilità urbana attraverso un piano di manutenzione straordinaria.

Un piano preceduto da un attento monitoraggio. «Abbiamo rilevato le strade maggiormente interessate da fenomeni di dissesto - spiega l’assessore – e sono stati quindi individuati gli interventi prioritari che consistono principalmente in opere di manutenzione straordinaria, al fine di eliminare le situazioni di maggior pericolo, garantendo una miglior sicurezza nella fruibilità delle strade sia per la circolazione pedonale che per quella veicolare».

I tempi

Gli interventi di restyling dovrebbero partire già nelle prossime settimane e sono ben 20 le strade interessate, dove inevitabili saranno i disagi al traffico che si spera vengano ridotti al minimo. La mappa degli interventi è stata redatta dall’assessorato ai lavori pubblici, la Giunta ha prima espresso parere positivo per il progetto di fattibilità, ma a dare l’ok definitivo è stato il Consiglio comunale, nell’ultimo incontro in Aula del 2021.

Cosa si farà

«Purtroppo abbiamo ereditato una situazione di trascuratezza – rimarca ancora Caredda –. Negli ultimi decenni c’è stata una scarsa manutenzione delle nostre strade e i risultati oggi sono tangibili. Sono diverse, infatti, le segnalazioni, soprattutto negli ultimi mesi, arrivate dai nostri concittadini». Ecco dunque la necessità di un piano straordinario: «In molte vie gli interventi riguardano il ripristino del manto, mentre in altre vanno proprio sistemati i marciapiedi, in molti punti sono saltate le mattonelle, senza trascurare la pulizia e la sistemazione delle cunette. Successivamente verrà realizzata anche la nuova segnaletica stradale».

La mappa

Le strade coinvolte sono: vico Derna, via Monte Serpeddì, via Bengasi, vico I Bengasi, vico I Asmara, vico II Asmara, vico II Addis Abeba, via Assab, vico Assab, via Bonorva, via Sorso, traversa Sorso, via Gronchi, tratto di Via Monte Spada (fronte scuola), via Ploaghe, via Vivaldi, via Guspini.

«La manutenzione del patrimonio stradale è sempre stata tra i temi centrali di questa maggioranza, abbiamo avviato e portato a termine diversi progetti in tutto il territorio comunale - sottolinea ancora l’assessore -, rendere la nostra città accogliente e la viabilità sicura è uno dei nostri principali obiettivi. I nostri concittadini vorrebbero risposte più tempestive, ma spesso, nonostante ci sia la volontà di intervenire subito, non siamo noi a dettare i tempi».

Gli altri appalti

Sono diverse le opere stradali concluse dalla Giunta Pisu. Tra gli interventi più importanti quelli che hanno riguardato via Maracalagonis e le strade limitrofe a via Mandas. Ma anche via Arborea, la strada di congiunzione con il quartiere Freccia Verde, che da oltre vent’anni aspettava di essere aggiustata. Il progetto odierno va invece a completare il rifacimento di altre strade urbane e della borgata di Sant’Isidoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata