Strade, la nuova segnaletica non va 

Basta prendere una mappa di Cagliari chiudere gli occhi e indicare col dito un punto qualsiasi della città. Sarà facile individuare per caso una strada pericolosa, un cantiere aperto da mesi, una via con la segnaletica bizzarra. Imboccate, per esempio, viale Diaz, direzione Poetto, nell’ultimo tratto dopo l’incrocio con via Caboto: superato il semaforo, la carreggiata comincia a due corsie, più quella riservata a taxi e bus, poi improvvisamente, all'altezza della curva, a sinistra, restringe e diventa una. Il Comune, infatti, dopo aver rifatto asfalto e marciapiedi, da una decina di giorni ha disegnato un’unica corsia (larga) per le auto e un’altra (altrettanto larga) per i mezzi pubblici. Con buona pace degli automobilisti che all’ingresso della curva, colpa anche di una segnaletica non proprio precisa, rischiano l’incidente. «Dopo i lavori, viale Diaz non consente più di avere tre corsie a norma, due per le auto e una per i bus, come prima», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Abbiamo dovuto allargare la corsia dei pullman perché ci sono radici di alberi e caditoie. A quel punto, non c’era più lo spazio per tracciare due corsie per le auto. Detto questo», aggiunge, «in quel tratto verrà valutato la possibilità di modificare la segnaletica».

La mappa

La lista delle anomalie delle strade di Cagliari è lunga. Alla Palma, per esempio, da più di un anno all’incrocio tra via Tramontana e l’ingresso del parco di Molentargius, quando comincia la tanto discussa pista ciclabile di via Fiorelli, ci sono un semaforo, mai acceso, il palo di un semaforo, e una segnaletica disegnata a metà che confonde automobilisti e ciclisti. «Quei semafori entreranno in funzione quando, tra due settimane, sarà aperta la pista ciclabile di via Fiorelli», spiega l’assessore Mereu. Risolto il problema dello zig-zag, la nuova ciclabile correrà tutta a sinistra, lungo l’argine, a quel punto «i semafori funzioneranno a chiamata per i ciclisti», spiega ancora l'assessore Mereu.

Le ciclabili

Per un tracciato che è stato corretto, altri continuano a essere un problema: via della Pineta, per esempio, è una vicenda che va avanti da più di un anno. Pista disegnata, e mai collaudata, impresa che all’improvviso abbandona il cantiere, la necessità di nuove perizie. E poi via Fleming, dove all’altezza del bocciodromo, subito dopo via Freud, la pista termina all’improvviso a sinistra e ricomincia dopo qualche metro a destra, sino a tutta via dei Salinieri. «Si tratta di un progetto ereditato dalla passata amministrazione, così come tutti i progetti delle ciclabili», spiega ancora l’assessore. Perché non è stato modificato? «Perché disegnare la pista interamente sulla sinistra avrebbe comportato un pericolo maggiore: l’incrocio con via dei Salinieri è pericolosissimo per i ciclisti». «Un errore non modificare quel tragitto», sottolinea Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. «Spesso non si collaudano le opere, come via della Pineta, finché l'intero progetto non è terminato. Questo modo di fare, però non è funzionale ai cittadini», afferma Francesca Mulas, Progressisti, membro della commissione Mobilità

Viale Marconi

Capitolo a parte merita viale Marconi. La rivoluzione del senso unico, con due corsie per le auto, più due per i bus, nuova illuminazione e marciapiedi senza barriere architettoniche, sarebbe dovuta essere realtà quasi tre mesi fa. Almeno così aveva annunciato l'amministrazione, quando lo scorso dicembre aveva aperto il cantiere. Invece, ancora oggi, nelle ore di punta, si assiste alle stesse scene di prima: auto a passo di lumaca nelle ora di punta e soliti disagi per gli automobilisti. «L’impresa ha chiesto una proroga di 120 giorni che abbiamo concesso perché abbiamo riconosciuto le difficoltà in cui ha operato», spiega Mereu. «Crediamo molto nel nuovo viale Marconi, chiediamo ancora un po’ di pazienza, consapevoli che alla fine avremo benefici per tutti». (ma. mad.)

