Strade invase dalle erbacce, rischio incidenti 

Si naviga a vista. O meglio, si viaggia alla cieca. Una volta arrivati all’incrocio gli automobilisti si fanno tutti la stessa domanda: passo o non passo? Rischio o non rischio? Allora si spingono un po’ più avanti per vedere meglio, col rischio di essere centri in pieno da qualche auto che arriva proprio in quel momento. Avere la certezza che la strada sia libera non è possibile. Tutta colpa dell'erba alta che invade le strade provinciali. Tutte. Per un totale di mille chilometri che durante lo sfalcio ovviamente raddoppiano visto che i lati da pulire sono due. Senza contare le sterpaglie che crescono anche all'interno delle rotonde.

Ma l’ente oristanese promette: «Stiamo per intervenire. Gli uffici stanno predisponendo gli appalti. È questione di tempo».

In mezzo all’erba

Trovare un pezzo di strada senza erba alta ai lati è praticamente impossibile. Un pericolo sia per il transito, sia per il rischio incendio. Se si parte da Oristano verso tutti i paesi della provincia e le località marine la fotografia è sempre la stessa. L’erba ha raggiunto più di un metro di altezza tanto da coprire, a volte, anche i cartelli stradali nelle strade che da Oristano portano a Siamanna, Villaurbana, Usellus e Gonnosnò. Non sono messe meglio le strade che da Cabras portano ai paesi limitrofi come Riola Sardo e Nurachi. Sterpaglie alte nei tratti che circondando Baratili San Pietro. Disagi nei nelle strade che portano alla costa del Sinis.

Tra gli incroci più pericolosi quello alla fine della strada che da Solanas porta verso Oristano. Per chi si immette nella Sp1 è impossibile capire se dal lato destro arrivano le auto.

I sindaci

Andrea Abis, sindaco di Cabras, non nasconde la sua preoccupazione: «Nelle strade provinciali che portano alle nostre spiagge l’erba è altissima. Una situazione molto pericolosa. Dalla settimana prossima, con il passaggio dalla zona arancione a gialla, queste zone saranno prese d’assalto. Spero che l’intervento avvenga quanto prima. Le strade che portano al mare vanno immediatamente rasate. Mi preoccupa molto anche la mobilità lenta». Alberto Pippia, sindaco di Baratili San Pietro, è fiducioso: «Sono certo che l’ente interverrà quanto prima. Del resto il periodo per tagliare l’erba è arrivato. Anche nel nostro paese lo sfalcio è iniziato proprio ieri». Dal Terralbese parla il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu che però non attacca la Provincia: «So bene che l’erba è alta in tutte le strade provinciali, ma è presente anche nel mio paese perché purtroppo questa volta approviamo il bilancio a maggio. Solo dopo quindi sarà predisposto il taglio».

Poco personale

Dalla Provincia fanno sapere però che oramai è questione di tempo. Da pochissimo sono scaduti i bandi per affidare il taglio dell’erba. Ora dunque gli uffici sono al lavoro appaltare l’intervento per un totale di circa 650 mila euro. La Provincia però non dimentica che le condizioni pessime delle strade dipendono anche dal poco personale presente in servizio: «Sino a poco tempo fa erano in servizio 180 cantonieri. Ora invece, tra tagli e pensioni non se ne contano più di 150. Ecco perché occuparsi della manutenzione continua delle strade non è semplice». Adesso non rimane che attendere.

RIPRODUZIONE RISERVATA