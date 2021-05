Strade invase dalle erbacce, allarme incendi  

Le temperature salgono e partono i primi incendi di stagione. In questi ultimi giorni ci sono stati già alcuni casi con roghi innescati a ridosso delle erbacce e campi incolti, terreni abbandonati ma anche di tante periferie urbane. Alcuni dei focolai sono partiti dai bordi delle strade, come hanno confermato i vigili del fuoco. Molti Comuni hanno già avviato le bonifiche, così come il Consorzio di Bonifica e quello Industriale. In notevole ritardo invece è la Provincia per mancanza di risorse e personale.

Strade provinciali

Gran parte delle strade provinciali è circondata da sterpaglie che spesso nascondono anche la segnaletica e ostacolano la visibilità soprattutto nelle rotonde. «Abbiamo ultimato le operazioni di aggiudicazione degli appalti per lo sfalcio dell’erba e a breve inizieranno i lavori - spiegano dagli uffici di via Senatore Carboni - gli oltre mille chilometri di strade provinciali saranno divisi in quattro circoli ed a breve alcune imprese locali avvieranno gli interventi nelle cunette». Queste operazioni prima venivano effettuate dai cantonieri della Provincia, adesso invece sono state esternalizzate. «I ritardi attuali sono legati anche alla carenza di personale negli uffici tecnici». Nel passato, prima delle gestioni commissariali, la Provincia non aveva mai avuto questi problemi. Lo scorso anno la Forestale aveva elevato anche decine di verbali a carico dell’amministrazione provinciale proprio per il mancato rispetto dell’ordinanza antincendio, nonostante ci fossero state anche ampie deroghe.

I rischi

«Ogni anno siamo costretti a denunciare le stesse cose - osserva il presidente dell’Automobile club di Oristano Mario Maulu - non è pensabile lasciare le strade provinciali in questo stato di abbandono. La vegetazione non solo invade le cunette, ma nasconde anche la segnaletica orizzontale e verticale e il più delle volte restringe pericolosamente la carreggiata». Anomalie che finiscono per rappresentare un serio pericolo per la circolazione automobilistica. «Uno degli incidenti avvenuti lungo la Provinciale 93, la circonvallazione che collega Oristano con Silì, è stato provocato proprio dalla carenza di visibilità in uno degli incroci a raso» ha aggiunto Maulu.

I paesi

Molti proprietari di terreni e aziende oltre ad avere ripulito le loro pertinenze, hanno provveduto a sfalciare l’erba a ridosso delle stesse loro proprietà, come stanno facendo anche numerosi Comuni. «Oltre ad avere emanato le nostre ordinanze - conferma Pinuccio Chelo, sindaco di Zerfaliu - abbiamo iniziato a ripulire le pertinenze comunali. Provvediamo direttamente noi stessi grazie alla disponibilità di un mezzo meccanico affidatoci dal Consorzio di Bonifica». La Regione, annunciando la Campagna antincendio aveva sollecitato Enti e Comuni al rispetto dell’ordinanza chiedendo come nel passato la collaborazione. «La Regione, ponendo al primo posto la sicurezza dei “Sardi e il futuro della Sardegna” - ha detto l’assessore della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis - oltre all’impegno quotidiano, proseguirà una capillare attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione per favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale».

