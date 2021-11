Strade inondate, la protesta 

Le auto passano con difficoltà, a eccezione dei fuoristrada. E nei residenti la preoccupazione cresce ogni volta che piove. Sembra, infatti, di attraversare laghi e non la strada vicinale, al confine fra Nuraxinieddu e Donigala. Come è accaduto nei giorni scorsi, quando le precipitazioni abbondanti hanno creato condizioni pessime in località Pala Mestia. I cittadini lamentano scarsa manutenzione da parte del Comune, ecco perché le strade diventano impraticabili. D’altra parte l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna assicura che gli interventi nelle strade vicinali vengono realizzati ovunque.

La protesta

«Il problema è che da tempo la manutenzione non viene fatta» dice Silvia Tatti, «sono strade sterrate e se non si interviene con regolarità quando piove diventano enormi distese d’acqua. La mia macchina si è guastata già un po’ di volte. Paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini e credo sia un nostro diritto avere le strade curate». Le fa eco una vicina di casa, Manuela Loddi: «Viviamo in questa zona da 14 anni e fino a cinque anni fa gli interventi di manutenzione venivano effettuati regolarmente. Poi si sono fermati e non riusciamo a capire il motivo; intanto le nostre auto sono sempre più spesso in officina, per problemi agli ammortizzatori e altro. Le buche profonde causano, infatti, problemi alle vetture; ci vorrebbe una canoa per attraversare la strada. Ogni volta che piove ci ritroviamo in questa situazione e poi ci vogliono giorni perché l’acqua si prosciughi. Abbiamo sollecitato un incontro con il Comune ma per il momento non abbiamo avuto riscontro».

Il Comune

L’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna garantisce che la manutenzione viene effettuata periodicamente nelle strade vicinali del Comune. «Stiamo intervenendo ovunque proprio per evitare disagi ai cittadini che risiedono in queste zone periferiche. Non conosco il caso specifico di Pala Mestia e faremo un sopralluogo con i tecnici per verificare la situazione».