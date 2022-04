Strade e voragini, lavori al via 

Oltre due milioni di euro contro le buche, peggior incubo degli automobilisti. Le strade più dissestate di Oristano e delle frazioni saranno presto al centro di un profondo intervento di restyling: la Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pinna, ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza della viabilità urbana. «Si tratta di un progetto di ampio respiro da 2 milioni 100 mila euro che riguarda la città e le frazioni di Silì, Massama, Nuraxinieddu e Donigala, già inserito in bilancio e per il quale stiamo contraendo un mutuo con la Cassa depositi e prestiti», osserva il Sindaco Andrea Lutzu. La quota di finanziamento ammonta a un milione e 300 mila euro, immediatamente cantierabile; la restante parte, circa 800 mila euro, sarà reperita attraverso bandi regionali. «Dopo i tanti interventi già realizzati e quelli che stanno partendo in queste settimane con 3 progetti diversi e una spesa di 400 mila euro - va avanti il primo cittadino - questo programma consentirà di dare una risposta concreta in numerose strade della città e delle frazioni, quelle caratterizzate da forti criticità e da problemi maggiori di percorribilità e sicurezza per gli automobilisti e i pedoni».

La mappa

Addio, si spera, a tagli e voragini che costringono chi è a volante a pericolosi slalom. L’elenco delle vie da riparare è lungo e va dal centro storico alla periferia, fino alle frazioni: gli operai interverranno in viale Risorgimento, via Ales, via Gioberti, via Cagliari, via Littarru, in una parte di via Monteverdi e via Pergolesi, in viale Cimitero, via Severino Ibba e via Toscanini. Asfalto nuovo anche in piazza San Martino, via Petri (dalla rotatoria fino a via Monte Gonare), via Costa, viale Indipendenza, via Gramsci, via Pais, in centro storico, in un tratto di via Solferino, via Don Bosco, via Monsignor Cogoni, via Rossini, via Neapolis, via Palmas e via Tempio. Nuovi cantieri saranno aperti a Nuraxinieddu, Massama e Donigala, mentre a Silì un intervento specifico riguarderà via Martiri del Risorgimento. L’imperativo è mettere in sicurezza collegamenti che oggi, a causa dello stato di degrado, risultano particolarmente pericolosi.

Marciapiedi

«Nei casi più gravi - osserva l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Pinna - risulta compromessa anche la stessa struttura della carreggiata, complice il mancato smaltimento delle acque meteoriche, dovuto ai punti di raccolta realizzati con le bocche di lupo, che non filtrano come necessario le acque in ingresso ai pozzetti, con il conseguente intasamento ed il mancato smaltimento delle acque». Marciapiedi dissestati e segnaletica carente completano il quadro. Il progetto sarà realizzato per stralci funzionali, dando priorità alle zone più critiche e cercando di coniugare la necessità di intervento con la mole di traffico veicolare e pedonale.