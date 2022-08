Strade e incroci pericolosi, è allarme 

Intanto c’è chi alza la voce. Con una mozione chiede di mettere in sicurezza la strada provinciale 49 la minoranza del Comune di Arborea, visto che la Provincia, a causa di poche risorse a disposizione, non può intervenire nell’immediato. I firmatari del documento sono i consiglieri Giovanni Marras, Marco Pinna e Luca Montisci. Prima ricordano che da sempre quella strada trafficata sia da privati cittadini sia da veicoli commerciali diretti o provenienti dai siti produttivi di Arborea, è da ritenersi tra le più pericolose dell’Oristanese. Poi chiedono di rivedere la segnaletica verticale e le barriere di sicurezza ma anche di realizzare rotatorie salvavita ad ogni incrocio a raso. Chiedono inoltre il montaggio sui guardrail di attenuatori d’urto e sistemi per la protezione dei motociclisti su barriere e pali. Sempre loro chiedono di verificare gli impianti semaforici, vista la scarsa visibilità e luminosità delle lampade colorate. «Chiediamo al sindaco di Arborea di inoltrare la nostra mozione ai deputati e consiglieri regionali eletti nel nostro territorio - si legge nel documento - E mettere a conoscenza il presidente della Giunta e l’assessore regionale dei Lavori pubblici della perdurante situazione di pericolo degli incroci della strada provinciale 49».

Più che strade sembrano teatri di guerra. Tanto sangue, troppo. Lenzuoli bianchi a terra e lacrime da parte di chi rimane. La strada provinciale 49, territorio di Arborea, fa sempre più paura. Gli incidenti, impossibile contarli, avvengono anche nei tanti incroci a ridosso di questa. Nella rete di strade della Bonifica. Tante le cause: mancanza di segnaletica, assenza di rallentatori, vegetazione troppo alta, buche che spesso diventano voragini e scarsa luminosità.

Gli incidenti

L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto il 14 agosto, all’incrocio tra la strada provinciale 49 e la strada comunale 22, a pochi chilometri da Arborea. Ha perso la vita Sandro Mura, 35 anni. Era alla guida di un furgone Iveco Daily che si è scontrato con una Opel Corsa. A ottobre del 2020 ha perso la vita invece Marina Caddeo, 54 anni di Uras, all'incrocio tra la 26 e la 49. Alcuni anni fa, nel tratto di svolta tra la 24 e la 49 un brutto incidente ha causato la morte di un noto imprenditore di Marrubiu. E poi tante altre vittime. Diversi morti anche in moto.

Le mozioni

Le strade urbane

Con un’altra mozione sempre gli stessi firmatari puntano il dito sulla pericolosità delle strade urbane a causa della mancanza di attraversamenti pedonali. Chiedono all’intera Giunta di «adoperarsi per avviare una valutazione di fattibilità in merito alla possibilità di realizzare strisce pedonali via Roma e realizzare la segnaletica verticale e orizzontale nell’incrocio tra via Barany e via Mameli. Ma anche di avviare una valutazione di fattibilità sulla possibilità di realizzare dossi rallenta traffico e segnaletica in via Barany. Se ne parlerà in Consiglio comunale.

