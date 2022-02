Strade dissestate, è guerra in tribunale 

Gran parte delle richieste di risarcimento riguarda cadute su strade e marciapiedi dissestati. A tutt’oggi, nonostante siano state asfaltate a nuovo alcune arterie come viale Marconi, via Pitz’e Serra, via Sicilia e via Fiume, la situazione è critica da un quartiere all’altro. Basta farsi un giro per la città per rendersi conto della situazione. In via Bonaria i rattoppi effettuati con un po’ di bitume sono franati dopo qualche giorno e adesso ci sono voragini che rendono impossibile il passaggio. Davanti all’hub vaccinale c’era un cratere che sembrava uno scavo archeologico. Anche qui è stato messo un rattoppo perché spiegano dal Comune «fino a quando sarà aperto il centro vaccinale non sarà possibile chiudere la strada per effettuare una riparazione più incisiva». E così va da sè che il rattoppo durerà lo spazio di qualche giorno come già successo le volte precedenti.

C’è da considerare anche un altro aspetto e non certo di poco conto: non tutte le cause vanno a buon fine. In alcuni casi infatti non viene riconosciuta la responsabilità del Comune e i cittadini non riescono ad ottenere alcun rimborso, nemmeno per le spese legali, ecco perché molti desistono nonostante abbiano riportato anche danni fisici.

Il dato non deve stupire. Nella città piena di buche, fossi e voragini, si moltiplicano le richieste di risarcimento danni da parte di pedoni e automobilisti, che spesso si trovano a Quartu solo di passaggio. Nel 2021 all’ufficio legale sono arrivate 203 richieste di risarcimento (dato in crescita rispetto alle 157 del 2020). Di queste 28 sono per gli infortuni causati ai pedoni dall’asfalto dissestato e dalle mattonelle sconnesse dei marciapiedi. Nella gran parte dei casi si tratta di automobilisti che hanno distrutto gomme e ammortizzatori e che sono stati costretti a ricorrere al meccanico. Ma queste cifre sono solo la punta dell’iceberg: basti infatti pensare che sono tantissimi i residenti che sebbene abbiano riportato dei danni, rinunciano a intentare una causa perché non hanno le disponibilità economiche per rivolgersi a un avvocato e affrontare tutto il percorso che ne consegue.

Gli esiti

C’è da considerare anche un altro aspetto e non certo di poco conto: non tutte le cause vanno a buon fine. In alcuni casi infatti non viene riconosciuta la responsabilità del Comune e i cittadini non riescono ad ottenere alcun rimborso, nemmeno per le spese legali, ecco perché molti desistono nonostante abbiano riportato anche danni fisici.

La mappa

E poi c’è anche un altro aspetto. A sfasciare le strade già ferite sono ditte impegnate in lavori privati, che bucano e non riparano. È il caso di via Nenni, dove è stato effettuato un allaccio fognario: un solco profondo corre lungo la strada fino all’incrocio con viale Colombo, ricordo di lavori effettuati mesi fa. Il record va a via Cavour dove gli interventi mai riparati risalgono a prima della scorsa estate.

Lo sfogo

«È una vergogna: scavano e poi non riparano», commenta Rita Serra, 66 anni mentre passeggia in viale Colombo, «mi chiedo se ci siano controlli e multe per chi non rispetta le regole». Poco più avanti nella zona di Santa Maria c’è una delle situazioni più critiche per via dell’acciottolato che si è sgretolato in più punti, lasciando fossi profondi. Ne sa qualcosa Natascia Sarritzu, 43 ann,i che nelle scorse settimane è inciampata, caduta e ha riportato gravi danni a una caviglia. Lei non ha perso tempo: ha subito contattato l’avvocato per fare causa al Comune. Ma l’impresa spesso si rivela difficilissima.

