Strade dissestate, auto a rischio 

In via Paluna le auto rischiano di danneggiare sospensioni e carrozzeria. La traversa della più centrale via Zuddas, non versa in condizioni ottimali. Tutt’altro.

Strade dissestate

«Ci sono buche pericolose e avvallamenti lungo tutta la carreggiata - dice Bruno Orrù, un abitante – non è l’unica a essere dissestata, però si trova vicino a strade centrali, messe molto meglio. Perché dobbiamo percorrere una strada in queste condizioni? Non è un problema solo per chi ci passa in auto – fa notare – ma anche per chi ci transita a piedi. Basta poco per inciampare o per slogarsi una caviglia».

Orrù dice di essere felice che «finalmente si stanno rifacendo le strade. Sarebbe bene però che non tralasciassero quelle secondarie. Nel programma del Comune per riqualificare strade e marciapiedi è scritto che ci si occuperà di tutte. Spero sia così, ma ho forti dubbi. Quando vedrò gli operai in azione anche qui, allora sarò più contento».

Asfalto dissestato anche in altre vie monserratine, prime fra tutte le stradine strette. Come via Eligio Putzu: «L’unico aspetto positivo è che, essendo praticamente impossibile andare a più di 20 km/h per via della poca larghezza della via, almeno non si rischia di rovinarsi la macchina – osserva Ornella Picciau, che risiede qui da tre anni –. Questo però non vuol dire che la si può lasciare in queste condizioni. Ci sono persone anziane che si muovono a piedi, qualcuna con deambulatore. Qualcuno infatti non molti anni fa si è fatto male». Picciau usa il termine “gruviera” per descrivere il manto stradale di via Putzu, «ma lo stesso vale anche per le vie limitrofe. È vero, molti di coloro che ci vivono sono abituati, io pure, però visto che si stanno asfaltando molte zone, vorremmo essere presi in considerazione anche noi».