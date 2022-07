Strade di massima insicurezza 

L’incidente più grave è avvenuto una settimana fa nella zona industriale di Olbia, una ragazza di 16 anni è stata trasportata a Sassari in gravissime condizioni e si trova ancora in ospedale. Ieri notte, nei pressi di Arzachena, ennesimo frontale con cinque ragazze coinvolte, due portate in Pronto soccorso (fortunatamente in condizioni non gravi). Sulle strade della Gallura e di Olbia in particolare (centro abitato compreso) è un bollettino di guerra. Nelle primissime ore di venerdì, due auto di grossa cilindrata si sono scontrate frontalmente in via Redipuglia, sul lungomare di Olbia. Ed è recente anche un altro incidente avvenuto all’interno del tunnel cittadino Isola Bianca Costa Smeralda, quattro le auto coinvolte e due persone ricoverate in ospedale.

«Siamo in vacanza»

In molti casi, le persone coinvolte stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna. Il comandante della polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni, conferma: «Siamo molto preoccupati per questa situazione, che ci mette a dura prova, ma soprattutto è un problema serio per la sicurezza della circolazione stradale. Stiamo effettuando una media di tre, quattro interventi al giorno per incidenti gravi e meno gravi. Il dato che allarma è l’elemento ricorrente negli incidenti, quello della distrazione. Si guida e si fanno altre cose. L’invito è quello a mettere la massima atte zione quando si è al volante. Olbia in questi giorni e ancora di più nelle prossime settimane sarà invasa da decine di migliaia di auto. L’altro dato che purtroppo riscontriamo è la mancanza di senso civico e di rispetto di tanti automobilisti. nei confronti di chi ha il compito di garantire la sicurezza delle strade». Anche polizia stradale e carabinieri, spesso hanno a che fare con turisti che manifestano il loro disappunto per i controlli: «Lasciateci in pace, siamo in vacanza». A Olbia viene sistemata la segnaletica per applicare il limite dei 30 chilometri orari in tutto il territorio cittadino.

Ubriachi al volante

La polizia stradale di Olbia sta sanzionando decine di persone settimana per guida in stato di ebbrezza e per l’utilizzo del telefonino al volante. Per le prossime settimane saranno predisposti servizi ad hoc in Gallura, non solo nei fine settimana.