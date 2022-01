Strade devastate, servono 6 milioni  

Sei milioni di euro chiesti alla Regione per risolvere una volta per tutte il problema delle strade cittadine ridotte in condizioni pietose. La richiesta sembrerà eccessiva a chi non vive a Carbonia, ma apparirà assolutamente concreta a chi, almeno una volta (se fortunato), nell’ultimo anno, non ha schivato una buca con l’auto o, ancor peggio con la moto per poi centrare in pieno la successiva.

La situazione

«Da quando la nostra Giunta si è insediata – spiega il sindaco Pietro Morittu – il problema delle strade devastate si è presentato in tutta la sua gravità ed era infatti uno dei temi più dibattuti durante la campagna elettorale». Una volta entrati in Comune si è preso anche atto delle decine di segnalazioni di cittadini infuriati accompagnate da altrettante richieste di risarcimenti: «Richieste che si sommano a quelle inviate a Provincia e Anas per le strade che circondano la città che versano in condizioni forse peggiori di quelle di Carbonia – puntualizza l'assessore all’Urbanistica, manutenzioni e decoro urbano Pierangelo Porcu – per quanto ci riguarda abbiamo già sollecitato Anas e Provincia a fare la loro parte e siamo già intervenuti per centinaia di buche, partendo dalle principali vie d’accesso alla città e dalle zone dove la sicurezza di automobilisti e motociclisti era maggiormente a rischio. Ma, purtroppo, per ogni buca tappata ce ne sono altre dieci alle quali occorre porre rimedio al più presto, sia in città sia nelle frazioni che assolutamente non possono restare in secondo piano. Parlo di Cortoghiana e Bacu Abis ma anche di Medau Desogus e di tante altre frazioni e medaus che da decenni attendono il nuovo asfalto».

I fondi

Il problema è che nelle casse del Comune fondi proprio non ce ne sono: «Non abbiamo trovato un solo euro e nel programma triennale delle opere pubbliche ci sono progetti approvati per 895 mila euro – spiega il sindaco – questi li abbiamo richiesti ma certo non possono bastare. Basta fare un giro in città per rendersi conto della gravità della situazione. Da cui la richiesta all’assessorato ai Lavori pubblici della Regione che abbiamo inoltrato a fine dicembre. Abbiamo documentato la necessità di avviare lavori per circa 5/6 milioni di euro, cifra che, alla luce dei danni del recente maltempo, andrebbe integrata con altri due milioni. Ci auguriamo davvero di avere al più presto un riscontro».