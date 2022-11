Strade come trincee: un incubo 

A Nuoro sono in netto peggioramento le condizioni delle strade trincea. Dopo la pesante lamentela dei volontari del soccorso Don Bosco, costretti a gimkane in ambulanza per evitare le trappole, anche in altre zone della città gli abitanti chiedono di mettere in sicurezza marciapiedi non adatti ai disabili e cantieri a cielo aperto.

Le voci di dissenso

Un problema diventato insostenibile, che rende la città invivibile. Dal centro alla periferia tutto sembra abbandonato e ai problemi si aggiunge anche la mancata pulizia di alcune aree. «Ci vorrebbe un po' di attenzione per quanto riguarda i vicoli a Santu Predu - dice Elena Ganga, 57 anni, della pasticceria Coroemendula - la sporcizia non viene mai raccolta. Credo occorrano più telecamere e controlli. Alcuni problemi si ripetono sempre: sanpietrini e blocchi di granito che fuoriescono dal selciato, case abbandonate transennate perché pericolanti. In via Roma ci sono più difficoltà ma anche più interventi di ripristino. Credo che il centro storico stia rivivendo, ha però bisogno di cura, abbellimento e rispetto da parte di alcuni. I residenti ripuliscono la propria soglia, siamo consapevoli che non basta».

La mappa dei disagi

In altri quartieri la situazione è drammatica. «Stamattina uscendo a piedi nei pressi dell'anfiteatro, da tempo chiuso - dice una cittadina - ho visto un degrado impensabile. È uno schifo costante, non si è mai visto uno stato di abbandono così. Abito in zona Salesiani, anche lì abbiamo discariche a cielo aperto, il Comune lo sa, anche i vigili urbani. Dal quartiere è stata richiesta una ruspa per la pulizia a nostre spese. Non abbiamo avuto alcuna nessuna considerazione. I nuoresi sono stanchi e stanno per prendere loro stessi iniziativa, se necessario andando anche contro le norme».