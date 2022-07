«Strade come piste di Formula 1» 

In periferia la situazione è forse ancora più critica. «Abbiamo combattuto tanto perché asfaltassero le strade della zona, dato che d'inverno dovevamo andare in giro con gli stivali di gomma, ora quasi mi sto pentendo che lo abbiano fatto. Qui passavano solo le moto, adesso anche le auto percorrono le nostre vie a tutta velocità, anche nelle curve cieche. Sono strade frequentate: le persone passeggiano, i ragazzi vanno in bici e ci sono animali da compagnia nei dintorni. Per non parlare del fatto che la guida spericolata di alcuni mette a rischio anche tutti gli altri automobilisti», lamenta Cristina Sedda che abita nella località Su coddu de is caleris. «Corrono come dei pazzi, non se ne può più. Ogni giorno la stessa storia», le fa eco il suo vicino Giuseppe Serra.

Nonostante i limiti imposti dal codice stradale e dal buonsenso, le strade del paese - dalle più centrali a quelle di periferia - sono percorse, a sentire i residenti, senza rispetto per i limiti di velocità, per le persone e per gli altri automobilisti. La cautela appare come un optional, tanto che non sono stati pochi negli ultimi mesi gli incidenti con pedoni coinvolti, anche sulle strisce pedonali o in prossimità dei semafori. Spesso si riesce a scongiurare il pericolo prendendo solo un grande spavento, altre volte purtroppo si deve ricorrere alle cure mediche. Non vengono risparmiate neanche le strette vie del centro storico, con continui danni alle auto parcheggiate: «Qui vengono rotti gli specchietti in continuazione, senza sosta», conferma Maria Antonietta Cannas, residente della via Garibaldi.

Accelerate e frenate improvvise, l’odore acre del fumo di scarico e delle gomme bruciate. Non è un rally o a un gran premio di formula uno ma quel che accade in alcune strade di Villacidro, dove i cittadini denunciano una crescente situazione di pericolo e il fastidio del rumore notturno causato da chi scambia le vie urbane per piste.

Il racconto

I dissuasori

La questione è arrivata anche fra i banchi dell'ultimo Consiglio comunale, con un'interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Marco Deidda (Alternativa Civica) che ha segnalato come «le strade da poco bitumate di via Tirso e attigue, e in generale le vie dietro la chiesa Sant’Antonio, stanno diventando delle piste per auto e moto».

Concorde il sindaco Federico Sollai, che ha notato «un continuo aumento delle segnalazioni da parte della cittadinanza sul mancato rispetto dei limiti di velocità, cui seguono richieste di installazione di dossi artificiali. Ne abbiamo montati diversi nei punti più rischiosi e trafficati, pochi mesi fa ne abbiamo installati altri quattro: in via Parrocchia, via Repubblica, via Pellico e via di Vittorio. Abbiamo anche aggiunto cartelli lampeggianti negli attraversamenti pedonali ma non possiamo disseminare il paese di dissuasori di velocità».

I cittadini auspicano più sopralluoghi da parte di polizia locale e carabinieri, multe puntuali e campagne informative per sensibilizzare giovani e meno giovani sulla sicurezza stradale.

