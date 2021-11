Strade ancora al buio, cresce la protesta:  «Siamo esasperati»   

Quando tramonta il sole, da oltre un mese parte della città resta al buio. Ci sono strade completamente immerse nell’oscurità, altre in cui alcuni lampioni si accendono e altri no. Dal Comune garantiscono che tra due settimane arriverà un nuovo gestore di parte degli impianti e il problema sarà risolto, o almeno si spera. Certo è che per ora c’è solo un elettricista per tutta la città e i disagi si moltiplicano.

In questi giorni il blackout interessa via San Benedetto, via Paoli, via Is Mirrionis, via San Lucifero, via dei Giudicati, via Salaris, via Lai, via Costa, via Ferracciu. Al buio anche una parte di Stampace, del Cep e di Pirri (via Italia). A Monte Urpinu frequentemente restano al buio via Scano e via Pietro Leo. Una situazione della quale alcuni giorni fa hanno approfittato i vandali che si sono introdotti all’interno del chiosco bar e della giostra. Proteste anche in via Santa Gilla. Al Colle San Michele i punti luce esistenti sono spenti o non illuminano più a dovere perché le lampade si sono logorate. «Qui a San Benedetto siamo esausti», dice Tiziana Martis, «nessuno fa più segnalazioni perché dopo che riparano, passa qualche giorno e succede nuovamente». A Stampace c’è paura: «Ci sono persone anziane che non vedono bene, senza luce rischiano di inciampare e farsi molto male», osserva Clarissa Stara, «le istituzioni hanno abbandonato questo quartiere».

A Cagliari ci sono 20.368 impianti di illuminazione; di questi, 6.400 sono da sostituire, ma c’è un grosso problema: fanno parte dei circa 9.000 lampioni fino a poco tempo fa in gestione a una società privata. In attesa che subentri la nuova ditta che è stata individuata, ora sono in capo al Comune. «C’è carenza di personale nell’ufficio tecnico competente», sostiene il consigliere Pd Fabrizio Marcello, membro della Commissione consiliare Viabilità, «e la giunta non fa concorsi, perciò mancano gli elettricisti. Il sindaco ha vinto anche sul tema della sicurezza pubblica, ma non è neanche in grado di garantire l’illuminazione pubblica». Anche il consigliere dell’Udc Aurelio Lai riconosce i gravi disagi che i cittadini devono subire per i continui blackout: «L’amministrazione comunale dovrebbe fare di più. Ne va della sicurezza di chi cammina per strada la sera, specialmente per le donne. E con tutte le baby gang che ci sono, è pericoloso. L’ingegnere Daniele Olla ha fatto sapere che fra circa due settimane la nuova società prenderà in gestione l’impianto elettrico. Speriamo di non dover attendere sa fabbrica de Sant'Anna ».

RIPRODUZIONE RISERVATA