«Strade allagate, rete fognaria da rifare» 

Un po’ d’acqua ed è subito caos. Succede in via del Redentore, tra piazza Maria Vergine e piazza Sant’Ambrogio. È accaduto anche sabato scorso, quando ha piovuto più del solito. Strada allagata, tombini che non hanno retto al flusso dell’acqua piovana. «Devo mettere le paratie in legno anche se fa due gocce, lo faccio per prevenzione, dopo l’alluvione del 2008», dice Pierfrancesco Congiu, titolare di un panificio. «È così da una vita», aggiunge, «quando piove tanto, e succede sempre più spesso, i tombini saltano e la strada si allaga. Dopo l’acquazzone di sabato, ho trovato un topo sul ciglio della carreggiata, proprio accanto all’ingresso». Congiu indica quello che secondo lui potrebbe essere un ostacolo al defluire dell’acqua: «L’attraversamento pedonale rialzato. A mio avviso in questo tratto non bisognava farlo».

Le voci

C’è chi sembra rassegnato a ciò che ritiene essere «un problema contro il quale non si può fare granché». È il parere di Francesco Pisano, proprietario di una tabaccheria: «Quando so che ci sarà un’allerta meteo metto subito le paratie». Fortunatamente la sua attività non si è mai allagata. Almeno non da quando si trova dove è ora: «Nel 2008 il negozio era dall’altro lato della strada, l’acqua entrò e dovemmo faticare per farla uscire. Dunque mi sono trasferito di fronte. All’ingresso ho messo uno scivolo, perciò non si allaga mai. Certo, il problema è che nei giorni di pioggia la gente non entra perché non transita in questo tratto». Riflette sulle soluzioni che si possono trovare per arginare il fenomeno e allarga le braccia rassegnato: «Non è che si possa fermare il corso della natura. Forse», azzarda, «si potrebbero sistemare le fogne». Come lui, anche Pierfrancesco Costa, titolare di un negozio di fotografia, pensa che «non sia colpa di chi c’è al Comune. Sono realista, il problema è quando si è costruito in una zona a rischio idrogeologico alto. Adesso non si può più fare nulla, sarebbe tutto inutile».

La zona

Anticamente in questa via passava un fiume che fu deviato e poi ci fu l’urbanizzazione. Sara Canu, che qui vive in affitto, pensa che qualcosa invece si possa fare: «Non sono esperta, ma non ci possiamo mica rassegnare. Bisogna chiedere al Comune di fare un intervento di mitigazione del rischio». La pensa così anche Mattia Frau, un altro abitante: «Ci sono i soldi del Pnrr. Basta chiederne una parte per alleviare i disagi». Sull’argomento se ne sono occupati anche i consiglieri di minoranza Valentina Picciau e Andrea Zucca: «C’è un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro per fare vasche di laminazione, risalente alla giunta Argiolas. Abbiamo chiesto all’attuale giunta che vengano fatte», dice Picciau. «Non abbiamo votato la delibera sul Piano di assetto idrogeologico perché la giunta avrebbe dovuto prima fare opere di mitigazione che avrebbero ridotto il rischio di allagamento delle strade, ma anche per dare la possibilità di mettere in sicurezza le case», aggiunge Zucca.