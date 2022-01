Strade al buio, disagi e proteste 

A Macomer riesplode il problema dell’illuminazione pubblica. I disagi sono diffusi. Un gruppo di donne ha chiesto agli uffici del Comune di intervenire in via Don Milani, nel quartiere di Santa Maria. «Abbiamo proposto di mettere un faro di fronte all’ex asilo nido per illuminare la piazza e la via, ma ci è stato detto che sono richieste assurde», dice un’anziana signora che aggiunge: «Di notte non possiamo uscire perché è buio pesto». L’amministrazione comunale non ignora le proteste e annuncia importanti interventi per migliorare la situazione.

Il Comune

«Stiamo seguendo con grande interesse la gara Consip per la fornitura di energia elettrica e servizi manutentivi. Ci consentirà di acquistare energia a prezzi competitivi e di portare a termine l’attività di efficientamento della pubblica illuminazione, che abbiamo intrapreso negli anni scorsi», dice Gianfranco Congiu, assessore alla Programmazione. Filomena Colleo, assessore ai Lavori pubblici, aggiunge: «In questi giorni inizieremo importanti lavori in diverse strade tra cui via Don Milani. Proseguiamo con l’opera di sostituzione di punti luce obsoleti, che stiamo sostituendo con lampade led di ultima generazione».

I lavori fatti

Si è partiti nel 2017 con uno studio di pianificazione illuminotecnica, nel 2018 sono stati sostituiti 100 punti luci pericolanti e spenti. Nel 2019 è stato rinnovato l’impianto nella rotonda di Scalarba e in altre vie importanti. Nel 2020 l’illuminazione in corso Umberto e vie adiacenti, a Santa Maria, viale Nenni e via Lussu. «Macomer è una cittadina molto estesa, con 2700 punti luce - dice Marco Manus, capogruppo in Consiglio comunale - Molto è stato fatto ma ancora tanto c’è da fare. Il nuovo servizio Consip ci permetterà di raggiungere tutte le vie cittadine dove i punti luce ancora mancano».