Strade ad alto rischio, è caos 

Un incidente al giorno. L’ultimo ieri mattina quando una donna è stata travolta da un camion mentre attraversava sulle strisce. E in città è di nuovo allarme per la sicurezza sulle strade in particolare in alcune zone dove le linee zebrate sono poco visibili. E dove è sempre intenso il traffico di autobus e mezzi pesanti.

Gli incidenti

Ieri l’ultimo episodio: una donna attraversava in via Ozieri lungo le strisce pedonali, sistemate all’uscita dalla rotatoria, ed è stata investita da un carrogrù. Immediati i soccorsi, la donna è stata accompagnata all’ospedale dal 118 per accertamenti. Solo due giorni fa un altro pedone è stato investito all’incrocio tra viale Repubblica e via della Libertà, mentre giovedì un ciclista è stato urtato violentemente da un’auto in via Cagliari. E sembra che sia di nuovo emergenza nelle strade cittadine anche se dalla caserma della polizia locale, dati alla mano, assicurano che «non c’è un aumento degli incidenti. Siamo nella media come gli altri anni» spiega il comandante Giuseppe Raschiotti. Complessivamente da gennaio a oggi gli incidenti sono stati 14, due hanno coinvolto monopattini (un anno fa erano stati 16).

I rischi

I pericoli sono sempre in agguato, soprattutto per chi si sposta a piedi. Le strisce pedonali sono spesso poco visibili, in via Solferino sono subito dopo la rotonda di piazza Manno: l’auto in uscita si ritrova il pedone davanti all’improvviso. Situazione simile all’incrocio tra viale Repubblica e via della Libertà, in via Ozieri e poi in via Cagliari dove in molti tratti c’è anche scarsa illuminazione. «Noi cerchiamo di concentrarci proprio sulle zone in cui accadono gli incidenti – va avanti – per individuare eventuali fattori che possono contribuire a rendere quelle strade più pericolose». E allora ci si focalizza sulla segnaletica, l’illuminazione e i limiti di velocità.