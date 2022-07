Strada-trappola, quattro morti  negli ultimi tre anni 

Da anni i sindaci del territorio chiedono la completa messa in sicurezza della strada che collega Cagliari all’Iglesiente. «È arrivato il momento di intervenire in maniera decisa lungo le strade pericolose, la Pedemontana ma anche la 130», dice la sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu. «Parlo della necessità di interventi rapidi e immediati a tutela della pubblica incolumità: basta rinvii». D’accordo la sindaca di Siliqua Francesca Atzori: «Per il tratto Siliqua-Uta più volte abbiamo sollecitato interventi, visto che l’asfalto è disastrato e ci sono molti incroci pericolosi. In attesa di interventi nel nostro territorio non sarebbe male l’installazione di autovelox che riducano la velocità degli automobilisti». Il sindaco di Uta Giacomo Porcu esprime «la sentita vicinanza ai familiari. Essendo un asse viario sempre più importante e strategico per il territorio sarà importante proseguire con interventi manutentivi così come programmato dalla Città metropolitana. Sugli interventi ogni approfondimento e valutazione che possa migliorare le condizioni di sicurezza sono sempre utili».

In territorio di Uta e Decimomannu dal 2019 a oggi hanno perso la vita Federico Muscas (20 anni, di Santadi), Gioconda Musio (70 anni, originaria di Serrenti, ma da anni residente a Chianciano Terme, Comune in provincia di Siena) e Nicola Pusceddu (45 anni, di Uta). L’ultima tragedia quella di Michele Dessì, quarantaduenne di Assemini. Due su quattro automobilisti – compreso Dessì – sono stati vittime di incidenti che non hanno visto coinvolte altre auto. Come è possibile? Da una prima ricostruzione dell’ultimo incidente, il giovane di Assemini avrebbe perso il controllo della sua auto lungo un tratto di strada invaso dalla ghiaia. Una porzione di arteria quindi non ripulita. Nessuna sorpresa, considerato il fatto che lunghi tratti della Pedemontana, in particolare d’inverno “asfalto saponetta”, sono vecchi e invasi dalle buche. Per non parlare della scarsa visibilità lungo le curve della zona montuosa. In attesa di interventi, domani alle 11 gli asseminesi parteciperanno ai funerali di Michele Dessì nella chiesa di San Pietro.

L’incidente stradale costato la vita a Michele Dessì è l’ennesimo mortale lungo la Provinciale 2 e le arterie di collegamento alla strada che conduce da Cagliari all’Iglesiente. Il quarto negli ultimi tre anni. La tragedia di domenica al chilometro 13, altezza della cava di Uta, riaccende i riflettori sulla questione sicurezza lungo la Pedemontana, scenario non soltanto di mortali ma anche di incidenti tra automobilisti quasi all’ordine del giorno. Negli ultimi anni sono stati eseguiti diversi interventi per la messa in sicurezza della strada che per ora si sono rivelati insufficienti.

L’incidente stradale costato la vita a Michele Dessì è l’ennesimo mortale lungo la Provinciale 2 e le arterie di collegamento alla strada che conduce da Cagliari all’Iglesiente. Il quarto negli ultimi tre anni. La tragedia di domenica al chilometro 13, altezza della cava di Uta, riaccende i riflettori sulla questione sicurezza lungo la Pedemontana, scenario non soltanto di mortali ma anche di incidenti tra automobilisti quasi all’ordine del giorno. Negli ultimi anni sono stati eseguiti diversi interventi per la messa in sicurezza della strada che per ora si sono rivelati insufficienti.

I pericoli

In territorio di Uta e Decimomannu dal 2019 a oggi hanno perso la vita Federico Muscas (20 anni, di Santadi), Gioconda Musio (70 anni, originaria di Serrenti, ma da anni residente a Chianciano Terme, Comune in provincia di Siena) e Nicola Pusceddu (45 anni, di Uta). L’ultima tragedia quella di Michele Dessì, quarantaduenne di Assemini. Due su quattro automobilisti – compreso Dessì – sono stati vittime di incidenti che non hanno visto coinvolte altre auto. Come è possibile? Da una prima ricostruzione dell’ultimo incidente, il giovane di Assemini avrebbe perso il controllo della sua auto lungo un tratto di strada invaso dalla ghiaia. Una porzione di arteria quindi non ripulita. Nessuna sorpresa, considerato il fatto che lunghi tratti della Pedemontana, in particolare d’inverno “asfalto saponetta”, sono vecchi e invasi dalle buche. Per non parlare della scarsa visibilità lungo le curve della zona montuosa. In attesa di interventi, domani alle 11 gli asseminesi parteciperanno ai funerali di Michele Dessì nella chiesa di San Pietro.

Gli appelli

Da anni i sindaci del territorio chiedono la completa messa in sicurezza della strada che collega Cagliari all’Iglesiente. «È arrivato il momento di intervenire in maniera decisa lungo le strade pericolose, la Pedemontana ma anche la 130», dice la sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu. «Parlo della necessità di interventi rapidi e immediati a tutela della pubblica incolumità: basta rinvii». D’accordo la sindaca di Siliqua Francesca Atzori: «Per il tratto Siliqua-Uta più volte abbiamo sollecitato interventi, visto che l’asfalto è disastrato e ci sono molti incroci pericolosi. In attesa di interventi nel nostro territorio non sarebbe male l’installazione di autovelox che riducano la velocità degli automobilisti». Il sindaco di Uta Giacomo Porcu esprime «la sentita vicinanza ai familiari. Essendo un asse viario sempre più importante e strategico per il territorio sarà importante proseguire con interventi manutentivi così come programmato dalla Città metropolitana. Sugli interventi ogni approfondimento e valutazione che possa migliorare le condizioni di sicurezza sono sempre utili».

Interventi in corso

La Città metropolitana da anni ha avviato interventi lungo i tratti di sua competenza, in particolare Assemini-Uta: «Sono già stati eseguiti diversi lavori: finora è stato investito mezzo milione di euro», premettono dall’ente. «Il grosso degli interventi è però in parte in corso e molti saranno eseguiti con in tutto tre milioni di euro. Sono iniziati interventi di bitumatura lungo tutto il territorio di nostra competenza. In programma anche la messa in sicurezza sui ponti, come quelli eseguiti negli ultimi anni in territorio di Assemini, e rotatorie, compresa quella da svincolo sulla 131. Gli investimenti programmati prevedono inoltre lavori su segnaletica e banchine, miglioramento del deflusso delle acque già in corso di risanamento». Tra gli altri interventi già eseguiti, ricorda la Città metropolitana, «la rotatoria all’ingresso di Uta dove in passato c’erano incroci a raso. Ma anche lavori strutturali su diversi ponti dove sono ancora in corso interventi di monitoraggio e verifica della situazione di degrado».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata