Strada stretta: agricoltori contro utenti 

«Le auto in sosta a lato della strada campestre impediscono il transito dei trattori e dei mezzi per il carico dei prodotti: una situazione che rende difficile la vita di noi lavoratori della terra». È braccio di ferro tra gli agricoltori di Sanluri e Abbanoa. Il contendere è l’assenza di parcheggi a Nuragonnus, la località che ospita gli uffici del Servizio idrico integrato. A guidare la protesta è il sindaco, Alberto Urpi: «Da tempo ho chiesto ai dirigenti della società la realizzazione un’area sosta. Promesse tante, fatti concreti zero». Telegrafici dirigenti di Abbanoa: «Provvederemo il prima possibile».

La protesta

« Ci sono dei periodi – racconta un agricoltore, Giampiero Fenu – in cui per uscire dall’azienda mi tocca far spostare una trentina di macchine in fila. E se malauguratamente dovessi rientrare subito, l’ingorgo che si creerebbe diventerebbe ingestibile. Non solo: la stessa mia proprietà diventa area sosta. Nei giorni scorsi – prosegue – ho preparato un carico di carciofi ma il mezzo che avrebbe dovuto ritirarli è stato costretto a fare retromarcia. Doveva imbarcarsi e le ore erano contate. Chi paga il danno? Siamo in campagna, gli spazi per i parcheggi si trovano. Basta volerlo».

La questione ruota attorno a un percorso di una decina di chilometri, proseguimento di via Donizetti, all’uscita della città, in aperta campagna. Qui si trova la sede di Abbanoa: gli sportelli accolgono gli utenti del distretto tre. L’area è recintata, con tanto di cancello d’ingresso: nel cortile una ventina di posti auto. Pochi, per un’utenza vasta, che arriva da un centinaio di Comuni: il posto è raggiungibile solo in macchina e, in assenza di un parcheggio, l’alternativa è la strada. E qui nascono i guai per le aziende agro-pastorali: le auto in sosta sul bordo della strada stretta impediscono il transito dei mezzi per il trasporto del latte e dei prodotti agricoli.

Il Comune

« Non si può continuare così», sbotta il sindaco Urpi: «Gli agricoltori subiscono danni economici e li lamentano, giustamente, da tempo. Spesso, esasperati, bloccano il traffico con i trattori, chiamano in Comune, la Polizia municipale interviene, le macchine in sosta vengano multate e gli utenti vanno su tutte le furie e fanno notare che non c’è altro spazio per lasciare l’auto». Urpi dice di aver provato a interloquire: «Ho chiesto più volte di risolvere questa situazione incresciosa. Il presidente Gabriele Racugno si era impegnato a intervenire. Spero che il nuovo direttivo dia seguito alla promessa. L’interesse del mondo agricolo viene prima del continuo cambio al vertice della società».