Strada sbarrata ai mezzi antincendio  

Quindici minuti di ritardo nell’intervento, quando si affronta un incendio che rischia di aggredire case e parcheggi, possono fare la differenza.

La paura

Lo sanno bene gli abitanti di via Dalmazia che, con il fiato sospeso, ieri hanno visto Forestale, vigili del fuoco e Protezione civile alle prese con un cancello chiuso mentre le fiamme aggredivano cespugli secchi e macchia mediterranea e rischiavano di avvicinarsi pericolosamente ai palazzoni. Si tratta di una zona dove i residenti più di una volta, in questa estate e negli anni passati, hanno vissuto il rischio di ritrovarsi il fuoco dentro casa. «Abbiamo spostato le macchine anche questa volta per paura di perderle – racconta Anna Carla Secci – ma non si può vivere con questa angoscia». Il motivo dell’angoscia è presto detto, La zona è circondata dai terreni dell’ex società Ligestra dove i cancelli sbarrano la strada ai mezzi di soccorso: «Nessuno ha ancora previsto di fornire una chiave a chi non sempre ha il tempo di trovare soluzioni alternative – dice Francesco Uda della Protezione civile Ser – ma in questo modo si rischia di dover fare i salti mortali per avere ragione delle fiamme». Ieri, visto che la chiave del cancello proprio non era disponibile, c’è voluto quasi un quarto d’ora per tagliare la rete e far passare i mezzi antincendio: «Ma ci sono altri punti in cui l’accesso è complicato – aggiunge Uda – nei pressi dell’ospedale Sirai, in una strada che porta a ampi spazi di macchia e cespugli secchi a rischio incendio, c’è una sbarra che blocca l’accesso e nessuno può entrare. E nei pressi del campo rom un pietrone ci sbarra la strada. Se a questo aggiungiamo che in città i punti di rifornimento per i nostri mezzi scarseggiano, è facile capire quante volte anche un piccolo rogo possa rischiare di creare allarme e paura». Intanto,oggi, in città è prevista un’operazione della Forestale, con il cosiddetto “fuoco prescritto”, per bonificare l’area di via del Minatore.

Nuxis

Nel pomeriggio di ieri l’emergenza fuoco ha investito anche il Basso Sulcis con un gigantesco incendio nel territorio di Nuxis. Le fiamme sono state appiccate in una zona molto difficile da raggiungere e, a supporto delle squadre di terra di Forestale, Forestas, protezione civile di Nuxis, Terraseo e Santadi, vigili del fuoco e volontari, si è reso necessario l’apporto di elicotteri (tra cui il Super Puma) e canadair che hanno rifornito alla diga di Tratalias. «Ringraziamo tutte le forze in campo – ha detto il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri – a nome della comunità». A tarda sera la bonifica era ancora in corso.