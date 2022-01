Strada pericolosa: divisi sul da farsi 

La pensa diversamente il sindaco di San Gavino, Carlo Tomasi: «Se il tragitto non fosse adatto ai mezzi pesanti, l’ordinanza spetterebbe alla Provincia, proprietaria della strada. L’argomento lo abbiamo già affrontato. A tutt’oggi non c’è alcun provvedimento in merito, questo mi fa pensare che la strada sia adeguata al traffico pesante».

Un mese dopo la conclusione dei lavori per complessivi due milioni di euro, Zucca ha scritto una lettera al Prefetto di Cagliari, al commissario del Sud Sardegna e al collega del Comune di San Gavino per denunciare i pericoli della strada più trafficata del Medio Campidano. «Il primo passo – ricorda il primo cittadino – è stata la richiesta alla Provincia di un’ordinanza per limitare il transito dei mezzi che superano i 35 quintali. Dopo il silenzio assordante, ho deciso di informare il Prefetto. Se si dovesse continuare a ignorare la necessità di un provvedimento in nome della sicurezza, sarò io a emettere l’ordinanza di divieto, almeno nel territorio che rientra nel mio Comune. L’ho verificato di persona: l’incrocio fra un pullman e un camion comporta la necessità di fermarsi».

Vista dall’alto, la strada provinciale Sardara-San Gavino appare nuova e scorrevole ma percorrendola se ne scoprono tutte le criticità: mancano le piazzole di sosta, gli ingressi laterali alle campagne sono stretti, il guardrail lungo entrambi i lati rende pericoloso il transito. E fin qui tutti d’accordo: i sindaci dei Comuni interessati, la Provincia del Sud Sardegna, le minoranze consiliari, gli automobilisti e gli agricoltori. Le divisioni emergono su come procedere: il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, pronto a firmare un’ordinanza per la chiusura ai mezzi pesanti, Carlo Tomasi di San Gavino ritiene che sia compito della Provincia decidere il da farsi, il commissario Mario Mossa annuncia l’avvio dell’iter per la messa in sicurezza.

La lettera

Tempi lunghi

«Premetto – osserva Mossa – che gli ultimi lavori si riferiscono ai 600 mila euro, il risparmio della gara di appalto. Somma interamente spesa per i sette chilometri in questione. È vero: la realizzazione delle piazzole era stato un impegno nel corso delle opere. Promessa mantenuta: abbiamo già affidato l’incarico a un tecnico per il progetto, dopo aver recuperato i soldi. Conosciamo i tempi lunghi per espropriare i terreni, dal momento che si tratta di aree private. Se il sindaco si attivasse per darci una mano a interloquire con i suoi concittadini la procedura sarebbe più snella e la fine a breve».

La minoranza a Sardara

A sollevare il problema nell’Aula consiliare di Sardara, è stata un’interrogazione della minoranza. «A ottobre – ha detto il consigliere Andrea Caddeo – con l’inizio degli ultimi interventi abbiamo sperato che venissero accolte le richieste degli automobilisti in merito alla piazzole di sosta e quelle dei motociclisti che avevano protestato quando i lavori erano ancora in corso. Ci preoccupano – ha aggiunto – le minacce silenziose che derivano dalle barriere laterali di sicurezza, che a volte sono dei veri e propri killer per chi viaggia in motocicletta».

