«Strada di massima insicurezza»  

Il progetto preliminare della quattro corsie è del 1985, la grande incompiuta della Gallura si avvicina velocemente al traguardo di 40 anni di annunci a vuoto e rinvii. E ancora una volta sulla Olbia - Arzachena, un tracciato disegnato per i carri trainati dai buoi, si è rischiato grosso. In un tornante della mulattiera che porta alla Costa Smeralda, un tir è finito contro un pullman pieno di studenti dell’Istituto alberghiero di Arzachena. La Statale 125 conferma drammaticamente la sua pericolosità.

L’incidente di martedì mattina (fortunatamente senza gravi conseguenze, ha riacceso la polemica sulle condizioni della strada, per la quale ci sono da tempo disponibili (e congelati) circa 200 milioni di euro. «Ci siano sentiti subito – conferma il coordinatore della Cisl Gallura, Mirko Idili – sindacati, organizzazioni di categoria, Confindustria e tanti amministratori comunali. La domanda, drammatica, che ci stiamo facendo è questa: servono altri incidenti o qualche tragedia, per rimettere sul tavolo il progetto di riqualificazione della Statale? Come Cisl proporremo subito azioni eclatanti, compreso il blocco della strada».

«Studenti in pericolo»

La Cisl, la Cgil, diverse importanti organizzazioni di categoria, altre sigle sindacali fanno parte del Tavolo delle associazioni della Gallura (Tag), attualmente coordinato da Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato. Ancora Idili: «È vero che si parla di una infrastruttura decisiva per lo sviluppo economico, ma la priorità è la sicurezza. Non possiamo accettare situazioni ad altissimo rischio come quella di martedì».

La segretaria della Cgil Gallura, Luisa Di Lorenzo, ha inserito più volte nelle sue relazioni, il tema della mancata riqualificazione della strada.

Parole al vento

«Sono decenni – aggiunge il presidente del Consiglio comunale di Arzachena, Rino Cudoni – che si parla a vuoto della quattro corsie. I consiglieri regionali e i parlamentari del territorio devono dirci se questa è una priorità o meno». Gino Salaris, coordinatore di Confapi conclude: «Il tempo delle chiacchiere è finito, la strada deve essere riqualificata. La Gallura ha una folta rappresentanza nel Consiglio regionale e in giunta. Non ci sono più alibi».

Se Anas e Regione non interverranno proporremo azioni eclatanti, compreso il blocco della strada