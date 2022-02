Strada dedicata a Roberto Frongia 

Una volta era un tratto importante della vecchia Carlo Felice. Poi, costruita la Statale 131, fu dismessa dal traffico regionale e da 15 anni era praticamente chiusa. La strada Paulilatino - Bauladu, avrà ora una nuova vita grazie al cospicuo finanziamento del Governo di quasi 13 milioni di euro, messi in campo per rifare una strada lunga 10 chilometri, che collega i due centri, ma risulta di fatto al servizio di tutta la Sardegna. Rappresenta anche una alternativa alla 131 in caso di necessità, soprattutto di incidenti o interruzioni. Strada che servirà anche ad alleggerire il traffico, soprattutto in fase di possibili disagi nella realizzazione delle opere già partite da Bauladu verso il nord dell’isola per l’allargamento e messa in sicurezza della 131.

La storia

Nel 2019, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Roberto Frongia aveva finanziato la progettazione con 200mila euro, credendo fortemente nella valenza dell’arteria stradale e facendo una serrata battaglia con il Ministero dei Lavori Pubblici per avere il finanziamento. Ieri mattina, presentando il progetto insieme al suo collega di Bauladu Davide Corriga, il sindaco di Paulilatino Domenico Gallus ha evidenziato il ruolo dell’assessore da poco scomparso. «Roberto Frongia oggi non c’è più - ha detto - ma era stato lungimirante nel finanziare la progettazione. Per questo motivo, propongo di intitolare a lui questa nuova arteria». I due sindaci si sono poi trovati d’accordo nel definire storico il risultato raggiunto per la risoluzione dei problemi delle aziende che operano nei pressi di quella strada, ma soprattutto per il rilancio del territorio dal punto di vista archeologico, ambientale e turistico.

Il rilancio

Su questo aspetto crede in particolare il sindaco di Bauladu, «Questa strada, non a caso, è stata inserita nel piano regionale delle ciclovie – ha detto Davide Corriga- e collega Oristano all’area archeologica di Santa Barbara a Bauladu, a quella di Santa Cristina a Paulilatino, per arrivare sino a Sedilo. Da non dimenticare poi la presenza del Nuraghe Crabia». Ma da chi sarà gestita una volta ultimata? Il sindaco di Paulilatino non ha dubbi. «Deve essere presa in carico dall’Anas -ha spiegato Gallus - in quanto è una strada che consente una alternativa alla 131 in caso di incendi e interruzioni, per cui mi pare naturale che debbano essere loro ad occuparsene».