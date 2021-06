Strada chiusa, auto in trappola 

3

Mesi

di disagi lungo la strada principale del quartiere storico di San Pietro

Per uscire dalla trappola d’obbligo andare contromano. In via Chironi il caos è quotidiano: la strada, a sorpresa, è sbarrata dalle transenne imposte dall’ultimo crollo. Residenti a parte, gli automobilisti che si avventurano lungo la via principale dello storico quartiere di San Pietro si ritrovano bloccati, senza vie d’uscite. Nei giorni scorsi un furgone carico di gelati, diretto al bar di piazza del Rosario, ha faticato non poco per venire fuori dalle strettoie dove, oltretutto, vigono divieti di accesso che negano percorsi alternativi. Chi conosce la situazione evita l’itinerario non senza ulteriori disagi. I fornitori della pasticceria di piazza Paskedda Zau sostano in via Roma: ricotta e uova vengono trasportati a piedi.

Malumori crescenti

«La situazione va avanti da tre mesi, eppure basterebbe cambiare il senso unico di via Angioj e consentire alle auto di passare lì e arrivare a piazzetta Ortobene», dice Gonario Soro che con la moglie si occupa della pasticceria Coroemendula. Oasi di delizie dove rimbalzano i malumori diffusi nel quartiere, accompagnati dalle segnalazioni in Comune.

I divieti

Chi imbocca via Chironi non sa che poco dopo non può andare oltre: nessun cartello annuncia la chiusura. Dopo l’ultimo crollo dal cornicione di una casa in abbandono, le transenne consentono il passaggio solo a pedoni e motocicli. Auto e furgoni finiscono in trappola: non possono proseguire lungo la via Chironi. In piazza Paskedda Zau ci sono tre sensi unici. A sinistra verso via Roma. Ma i problemi stanno sul lato destro: in via Angioj c’è un divieto di accesso. Accesso consentito invece in vicolo Giusti che è però proibitivo per auto di media e grande dimensione e per furgoni a causa di un angolo molto stretto. Riescono a passare solo le utilitarie.

«In questa situazione bisogna andare contromano in via Angioj, altrimenti si resta incastrati», spiega Soro. I loro fornitori rinunciano a percorrere via Chironi: i prodotti freschi per la pasticceria vengono scaricati in via Roma.

La situazione

I disagi fanno riemergere l’emergenza del centro storico: nei mesi scorsi c’erano cinque interruzioni stradali. Ora pesa soprattutto quella di via Chironi, dove sono evidenti i pericoli legati a vecchie case dimenticate. «Sarebbe il caso di installare delle reti per reggere eventuali cadute di calcinacci e liberare un tratto della strada», suggeriscono i residenti. Altrimenti, basta rimuovere un senso unico per liberare questa porzione del centro storico da trappole a sorpresa.

